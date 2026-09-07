El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió llevar adelante un Paro Nacional de 24 horas el próximo jueves 10 de septiembre.

La medida de fuerza, que estará acompañada por movilizaciones en las principales ciudades del país, se definió tras un encuentro gremial enfocado en analizar la coyuntura del sector y darle continuidad al plan de lucha impulsado por el sindicato.

A través de un comunicado oficial, desde ATE puntualizaron que el reclamo contempla la reincorporación del personal despedido en la administración pública, la reapertura de las negociaciones salariales y el restablecimiento de los programas estatales que fueron dados de baja.

Asimismo, expresaron su rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y UPCN por los cargos en la Alta Dirección Pública y repudiaron el piso fijado en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El impacto en el transporte público: colectivos, trenes y subtes

Respecto del funcionamiento de los servicios de transporte como colectivos, trenes y subtes para la jornada del 10 de septiembre, cabe precisar que el comunicado difundido por la conducción nacional de ATE no hace mención explícita ni confirma la adhesión de los gremios del transporte (como la Unión Tranviarios Automotor, La Fraternidad o la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro).

Al tratarse de una convocatoria impulsada de forma directa por la administración pública estatal, el alcance del paro se concentrará principalmente en la atención de organismos nacionales, provinciales y municipales, mientras que la operatividad de las líneas de colectivos, redes ferroviarias y subterráneos dependerá de los posicionamientos que adopte cada uno de los sindicatos del sector automotor y ferroviario.

Los reclamos centrales del gremio estatal para la jornada de protesta

La medida de fuerza busca visibilizar una serie de demandas prioritarias que el sindicato viene articulando en el marco de sus últimas resoluciones. Entre los puntos principales exigidos por la conducción de ATE se destacan:

Empleo y salarios: Exigen la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos en el ámbito estatal, la reapertura urgente de las paritarias y el restablecimiento de programas públicos que resultaron dados de baja.

Cargos y salarios mínimos: Manifiestan un tajante rechazo al acuerdo entre el Gobierno y UPCN por la estabilidad y aumento de cargos jerárquicos en la Alta Dirección Pública, al tiempo que repudian el monto acordado en la reciente reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Agenda de actividades institucionales y debates parlamentarios de ATE

En paralelo a la huelga del 10 de septiembre, la organización gremial confirmó un cronograma de encuentros de formación y debate político de cara a los próximos meses: