El Servicio Militar Voluntario en Argentina permite que ciudadanos que cumplan con determinados requisitos puedan incorporarse a las Fuerzas Armadas para recibir instrucción y desempeñar funciones vinculadas con la defensa nacional.

Quiénes pueden ser convocados al Servicio Militar Voluntario

Podrán presentarse para la incorporación quienes cumplan con los requisitos establecidos para el Servicio Militar Voluntario. Entre las condiciones generales se encuentra:

Ser ciudadano argentino, nativo, por opción o naturalizado

Tener entre 18 y 24 años al momento correspondiente del proceso de incorporación

Haber completado los estudios primarios.

Ser soltero/a (puede tener hijos y/o personas legalmente a cargo).

También se exige aprobar el examen psicofísico establecido y cumplir con las demás condiciones que determine cada jurisdicción militar. La normativa contempla además restricciones vinculadas con antecedentes penales o policiales y con determinadas situaciones disciplinarias previas.

El régimen es voluntario: las personas interesadas deben realizar el proceso de inscripción y admisión correspondiente. En el caso de quienes ingresen sin haber terminado el secundario, la normativa vigente establece que deberán completar ese nivel educativo durante su permanencia en el servicio.

Servicio Militar Voluntario: los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos podrán iniciar el proceso de incorporación a las Fuerzas Armadas. ChatGPT - creada con IA

Qué pasa si una persona recibe una citación

Recibir una citación o comunicación vinculada con el proceso no significa por sí solo que la persona ya haya sido incorporada . La admisión requiere cumplir las condiciones correspondientes y aprobar las distintas instancias previstas.

Por eso, ante una comunicación de este tipo, lo primero es verificar que la citación sea oficial y que provenga de la Fuerza Armada correspondiente. Una vez comprobada su autenticidad, la persona deberá seguir las instrucciones indicadas por la autoridad competente para continuar con el proceso de admisión.

La incorporación queda finalmente sujeta al cumplimiento de las condiciones exigidas y a la aprobación de las etapas correspondientes.