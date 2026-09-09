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Este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este miércoles, 9 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5168 - Sobrinos

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 9 de septiembre

 1°5168 11°0243
 1038  12°2858
 3°8085 13°2898 
 9759  14°4951 
 1429  15°6923 
 6°4269  16°2467
 8404  17°8029 
 9978  18°4943 
 4905  19°5568 
 10°2208 20°0689 

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Soñar con sobrinos suele representar lazos familiares, afecto y sentido de responsabilidad.

Según el tono del sueño, indica armonía y apoyo o preocupaciones y necesidad de límites.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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