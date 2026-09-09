Este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.
En este miércoles, 9 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5168 - Sobrinos
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 9 de septiembre
|1°
|5168
|11°
|0243
|2°
|1038
|12°
|2858
|3°
|8085
|13°
|2898
|4°
|9759
|14°
|4951
|5°
|1429
|15°
|6923
|6°
|4269
|16°
|2467
|7°
|8404
|17°
|8029
|8°
|9978
|18°
|4943
|9°
|4905
|19°
|5568
|10°
|2208
|20°
|0689
¿Qué significa soñar con sobrinos?
Soñar con sobrinos suele representar lazos familiares, afecto y sentido de responsabilidad.
Según el tono del sueño, indica armonía y apoyo o preocupaciones y necesidad de límites.
Consejos para los apostantes
El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.