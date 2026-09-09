Este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este miércoles, 9 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5168 - Sobrinos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 9 de septiembre

1° 5168 11° 0243 2° 1038 12° 2858 3° 8085 13° 2898 4° 9759 14° 4951 5° 1429 15° 6923 6° 4269 16° 2467 7° 8404 17° 8029 8° 9978 18° 4943 9° 4905 19° 5568 10° 2208 20° 0689

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos suele representar lazos familiares, afecto y sentido de responsabilidad.

Según el tono del sueño, indica armonía y apoyo o preocupaciones y necesidad de límites.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.