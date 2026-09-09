La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2170 (Muerto que sueña) y las letras son: I I H M.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 9 de septiembre

1° 2170 11° 7600 2° 0809 12° 4885 3° 1976 13° 5510 4° 7122 14° 1706 5° 5916 15° 0729 6° 8000 16° 9922 7° 7925 17° 7494 8° 0204 18° 4375 9° 5614 19° 8341 10° 2802 20° 8672

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 9 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 9 de septiembre. A la cabeza salió el número 7643 - Balcón.

1° 7643 11° 6464 2° 2354 12° 2901 3° 0079 13° 6753 4° 5992 14° 9543 5° 3117 15° 4869 6° 3763 16° 8391 7° 5530 17° 2801 8° 9107 18° 1796 9° 2917 19° 8727 10° 4925 20° 4556

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con Muerto que sueña sugiere que un ciclo cerrado en tu vida sigue generando ideas o emociones, revelando asuntos no resueltos o deseos latentes.

También puede reflejar una perspectiva doble de tu mente: te ves a ti mismo soñando a través de otro, invitándote a integrar recuerdos, aceptar pérdidas y renovar tu propósito.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón suele simbolizar perspectiva y deseo de ampliar horizontes. Indica necesidad de tomar distancia para ver una situación con mayor claridad.

También puede reflejar exposición o anhelo de libertad y conexión social. Si te sientes seguro en el balcón, hay confianza; si hay vértigo, existen temores o dudas ante decisiones.