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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 9 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 4912 - Soldado

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 9 de septiembre

 4912 11° 3821 
 2°6012 12° 3036
 3°2915 13° 9121 
 4°8752 14° 3303 
 5°2933 15° 0580 
 6°6767 16° 4095 
 7°1478 17° 4196 
 8°3496 18° 6726 
 9°622819° 2209 
 10°0643 20° 4527 

¿Qué significa soñar con Soldado?

Soñar con el Soldado suele simbolizar disciplina, deber y firmeza. Indica necesidad de orden, autocontrol y estrategia para afrontar retos actuales.

También alude a defensa y protección propias. Puede señalar conflictos internos, presión de autoridad o límites que debes reforzar sin volverte rígido.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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