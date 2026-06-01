A diez días del partido inaugural del Mundial de Fútbol de la FIFA, la Selección Argentina ya conoce el camino que recorrerá en la tan ansiada competición deportiva y uno de los detalles que más llamó la atención no tiene que ver con el fútbol, sino con el clima.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni hará base en Kansas City, una de las ciudades más expuestas a fenómenos meteorológicos extremos de todo Estados Unidos y una de las sedes que más preocupan a especialistas por las condiciones ambientales que pueden registrarse durante junio y julio.

Calor sofocante, humedad elevada, tormentas repentinas e incluso riesgo de tornados forman parte del escenario que acompañará a la Albiceleste durante la fase de grupos del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá .

Kansas City, la ciudad más extrema del Mundial 2026

Kansas City será el centro de operaciones de la Selección Argentina durante gran parte de la primera fase de la Copa del Mundo.

Kansas City es considerada una de las ciudades más expuestas a fenómenos meteorológicos extremos de todo Estados Unidos. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

La ciudad se encuentra en una región conocida por sus fuertes contrastes meteorológicos y por la frecuente formación de tormentas severas durante la transición entre la primavera y el verano.

Las masas de aire cálido y húmedo provenientes del Golfo de México chocan regularmente con sistemas de aire más frío.

Esta combinación genera condiciones ideales para el desarrollo de tormentas intensas, ráfagas de viento, granizo y actividad eléctrica.

Por este motivo, muchos especialistas consideran a Kansas City como una verdadera “fábrica de tormentas” dentro de Estados Unidos.

El calor extremo que podría afectar a la Selección Argentina

Además de las tormentas, el calor será uno de los grandes desafíos para jugadores e hinchas.

Durante junio las temperaturas suelen ubicarse entre los 30°C y 34°C, aunque las olas de calor pueden llevar los registros hasta cerca de los 40°C.

Cabe destacar que la elevada humedad agrava aún más la situación. Cuando se combinan temperaturas superiores a los 30°C con niveles altos de humedad, la sensación térmica puede superar ampliamente los 39°C.

Un antecedente reciente ocurrió durante la Copa América 2024, cuando un árbitro asistente sufrió un golpe de calor en un partido disputado precisamente en Kansas City.

Muchos especialistas consideran a Kansas City, una de las sedes mundialistas, como una verdadera “fábrica de tormentas” dentro de Estados Unidos. (Foto: Archivo)

Argentina debutará en una de las sedes más exigentes del torneo

La Scaloneta jugará su primer partido el 16 de junio frente a Argelia en el estadio de Kansas City.

El encuentro fue programado en horario nocturno para minimizar el impacto de las altas temperaturas y de la radiación solar directa. Aun así, los especialistas advierten que las noches de verano en la región suelen mantenerse muy cálidas.

Las mínimas rara vez bajan de los 21°C o 24°C, lo que dificulta la recuperación física y el descanso de los deportistas.

Según estudios sobre rendimiento deportivo, las altas temperaturas nocturnas pueden aumentar el estrés fisiológico y afectar la calidad del sueño.

El riesgo de tormentas y tornados durante el Mundial

Junio es históricamente uno de los meses más lluviosos en Kansas City. Las tormentas suelen desarrollarse rápidamente durante las tardes y pueden obligar a suspender entrenamientos o actividades al aire libre.

Algunas de estas tormentas llegan acompañadas por fuertes ráfagas de viento, caída de granizo e incluso alertas de tornado.

Por esa razón, la FIFA y las autoridades locales cuentan con protocolos especiales de seguridad para garantizar el normal desarrollo de los partidos.

Mientras la Selección Argentina busca defender el título obtenido en Qatar 2022, también deberá adaptarse a uno de los entornos climáticos más exigentes y cambiantes de todo el Mundial 2026.