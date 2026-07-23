Bimbo se benefició del súper peso en sus ventas en Norteamérica.

Grupo Bimbo cerró el segundo trimestre de 2026 con contrastes. La mayor panificadora del mundo reportó un desempeño operativo sólido, apoyado en eficiencias internas y un consumo más dinámico en México y Estados Unidos.

Por el lado de las ventas netas, Bimbo tuvo un aumento de 4.5% debido a una mezcla de precios favorable, crecimiento en volúmenes y la contribución de adquisiciones recientes. En cuanto al margen operativo, este se expandió 50 puntos base, para alcanzar 8.4%.

“Logramos un trimestre sólido, con crecimiento en volumen y una mezcla de precios favorable”, resumió su director general, Alejandro Rodríguez Bas, al presentar los resultados.

La empresa, sin embargo, también resintió el freno que impuso la apreciación del peso y el encarecimiento de materias primas en un entorno inflacionario más complejo.

En total, Grupo Bimbo tuvo ventas netas por MXN $105,026 millones en el trimestre, una disminución de 2.2% contra el periodo previo, cuando reportó 107,389 millones de pesos, pero un crecimiento de 4.5% si se elimina el efecto del tipo de cambio.

En cuanto a sus regiones, Norteamérica (EE.UU. y Canadá) se mantiene como la zona más fuerte para la empresa, con ingresos por MXN $44,368 millones, lo que representa casi 5 mil millones menos que el periodo previo. Debido al tipo de cambio peso-dólar, la empresa reportó pérdidas de 9.7% en divisa mexicana, pero un crecimiento de 1.3% regional en dólares.

Cabe destacar que en Estados Unidos, se ganó participación en categorías de consumo masivo, algo que no ocurría desde 2020, dijo la empresa. El avance se dio en desayuno, bollería, pan mainstream y botanas saladas, impulsado por una mezcla de precios favorable y un mayor tráfico en tiendas durante la Copa Mundial de Futbol.

De acuerdo con la empresa, esa combinación permitió que Norteamérica recuperara márgenes de doble dígito y cerrara el trimestre con una UAFIDA Ajustada de 10.0%, un salto de 100 puntos base que refleja “las eficiencias récord del programa de transformación operativa”.

México también sostuvo el ritmo. Las ventas netas crecieron 4.7% hasta los MXN $40,279 millones, apoyadas en mayores volúmenes y una mezcla de precios favorable en pan dulce, bollería, botanas saladas y el canal de conveniencia. El margen UAFIDA Ajustada avanzó a 20.7%, incluso con una base de comparación más exigente. El consumo vinculado al Mundial aportó un impulso adicional en categorías de impulso y conveniencia, reforzando la posición de la compañía en su mercado más importante.

La utilidad operativa también mostró fortaleza: creció 4.1% hasta los MXN $8,827 millones y elevó su margen a 8.4%. La utilidad neta mayoritaria cerró en 2,935 millones, un aumento de 3.9% frente al año previo.

El flujo de efectivo fue otro punto alto. La empresa generó alrededor de MXN $12,000 millones en flujo libre de efectivo, suficiente para continuar con el proceso de desapalancamiento y devolver más de MXN $5,000 millones a los accionistas mediante dividendos y recompra de acciones.

“Este desempeño nos mantiene bien posicionados para cumplir con nuestros compromisos del año”, dijo Diego Gaxiola, director global de Administración y Finanzas, al destacar la expansión del margen UAFIDA Ajustada y la disciplina financiera.

No todo fue viento a favor. La utilidad bruta cayó 2.5% y el margen se redujo a 52.6% por el incremento en los costos de materias primas. En Latinoamérica, la utilidad operativa se contrajo 86.8%, afectada por la complejidad del proceso de integración en su compra de Wickbold en Brasil.