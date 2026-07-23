En el Mundial 2026, Argentina y España demostraron que son dos modelos diferentes, pero no incompatibles.

Una final decide quién levanta la Copa, pero no necesariamente explica todo lo que sucedió durante un torneo.

España es la legítima campeona del mundo. Fue, a mi juicio, la selección más completa, consistente y mejor estructurada del Mundial. Argentina, mientras tanto, quedó a un paso del bicampeonato después de construir un recorrido marcado por el sufrimiento, la reacción y una extraordinaria capacidad para competir en situaciones límite.

Son dos modelos diferentes, pero no incompatibles.

Argentina mostró el poder de un líder capaz de elevar emocionalmente a un equipo. España mostró el poder de un sistema capaz de elevar el rendimiento de todos sus integrantes.

Al trasladar esta visión al ecosistema corporativo, se advierte que la excelencia organizacional reside en el equilibrio: requiere de conductores capaces de inspirar colectivamente y, en simultáneo, de un modelo operativo que maximice el potencial de cada colaborador.

La cultura aparece cuando el plan deja de funcionar

Argentina ganó sus tres encuentros de la fase de grupos, pero fue durante los partidos de eliminatorias cuando reveló su principal característica.

Cabo Verde la obligó a llegar a la prórroga. Egipto estuvo 2-0 arriba y a minutos de eliminarla. Suiza la llevó nuevamente más allá de los 90 minutos. Inglaterra ganaba la semifinal hasta el minuto 85. En cada uno de esos escenarios, Argentina encontró una respuesta. No siempre desde la claridad táctica ni desde su mejor fútbol, pero sí desde una convicción colectiva difícil de quebrar.

En las empresas hablamos frecuentemente de cultura. Sin embargo, la cultura real no es la que aparece escrita en una presentación institucional. Es la que emerge cuando cae una operación estratégica, se pierde un cliente relevante, se incumple un presupuesto o una transformación comienza a encontrar resistencia.

Mientras todo funciona, muchas organizaciones parecen cohesionadas. La verdadera prueba llega cuando el plan original deja de servir.

A esa respuesta argentina solemos llamarla “garra”. Pero la garra no debería confundirse con una cualidad misteriosa o exclusivamente genética. La evidencia sobre equipos de élite muestra que la resiliencia colectiva se construye mediante identidad, confianza, responsabilidades claras, experiencia compartida y la creencia de que el grupo dispone de los recursos necesarios para superar la adversidad.

Mientras todo funciona, muchas organizaciones parecen cohesionadas. La verdadera prueba llega cuando el plan original deja de servir.

Por eso prefiero decir que la garra no se compra ni se improvisa. Puede desarrollarse, pero no instalarse por decreto. Se construye durante años y se hace visible bajo presión.

Messi y la diferencia entre autoridad y jerarquía

Lionel Messi terminó el torneo con ocho goles, cuatro asistencias, el Balón de Plata y la Bota de Plata. En la semifinal ante Inglaterra, cuando Argentina parecía dirigirse hacia la eliminación, produjo las dos asistencias que cambiaron el partido en pocos minutos.

Sin embargo, reducir su liderazgo a esas estadísticas sería insuficiente e injusto.

Messi nunca necesitó representar el estereotipo tradicional del conductor que levanta la voz, domina una sala o ocupa permanentemente el centro de la escena. Su autoridad proviene de algo más difícil de obtener: la legitimidad.

La legitimidad se construye cuando existe coherencia entre capacidad, esfuerzo, conducta, compromiso y resultados. No se obtiene con una promoción ni puede ser concedida por un directorio. Una organización puede nombrar un CEO, pero no puede obligar a sus colaboradores a reconocerlo como líder.

La investigación sobre liderazgo e identidad muestra que las personas siguen con mayor convicción a quienes perciben como representantes de los valores y las aspiraciones del grupo. Messi terminó siendo exactamente eso para la selección argentina: no solamente su mejor jugador, sino una representación de quiénes eran y de quiénes querían llegar a ser.

En el mundo del Executive Search, esta diferencia resulta central. Una trayectoria sobresaliente, un currículum impecable y una reputación de mercado pueden convertir a alguien en candidato. Pero para transformarse en el líder correcto también debe demostrar que puede construir confianza, generar adhesión, tomar responsabilidad y mejorar el rendimiento de quienes lo rodean.

España: cuando el sistema también es una ventaja competitiva

España merece una felicitación sin reservas.

Fue una campeona justa y el equipo que, en términos generales, mejor jugó durante el torneo. Concedió un solo gol en ocho encuentros, sostuvo una identidad reconocible y mostró que su rendimiento no dependía de una única figura. La excelencia apareció distribuida: Rodri fue el mejor jugador, Unai Simón el mejor arquero y Pau Cubarsí el mejor joven del campeonato.

Su éxito no comenzó en la final. Es el resultado de un sistema de formación que conecta categorías juveniles, entrenadores, estilos de juego y selección mayor. Los jugadores cambian, pero el lenguaje futbolístico permanece.

En términos corporativos, España representa una organización con modelo operativo, procesos de desarrollo, cantera de liderazgo y sucesión.

Las mejores compañías no comienzan a buscar al próximo CEO cuando el actual anuncia su salida. Construyen opciones con años de anticipación. Exponen a sus ejecutivos a experiencias críticas, distribuyen responsabilidades y desarrollan una cultura que puede sobrevivir a sus líderes más importantes.

La sucesión no consiste en encontrar una copia del líder anterior. Consiste en preservar aquello que debe continuar y permitir que evolucione aquello que necesita cambiar.

El desafío de lo que viene

Messi no ha anunciado oficialmente su retiro de la selección. Sin embargo, por su edad y por el carácter emocional de esta Copa, es razonable considerar que pudo haber sido su último Mundial.

Para Argentina, el desafío no consiste en encontrar al próximo Messi. Eso sería una búsqueda imposible y, además, conceptualmente equivocada.

El desafío será preservar los estándares que ayudó a establecer: compromiso con la camiseta, confianza entre generaciones, voluntad de competir, responsabilidad individual y sentido de pertenencia. La mejor sucesión no reemplaza al líder extraordinario; convierte parte de su legado en capacidad organizacional.

España llega a ese futuro con un sistema consolidado. Argentina deberá demostrar que la identidad desarrollada alrededor de Messi puede trascenderlo.

Felicitaciones a España. Fue el mejor equipo del torneo y ganó la final con justicia. Su título reconoce el talento de sus jugadores, pero también un proyecto, una metodología y una forma de construir colectivamente.

Y gracias a la selección argentina. Llegar nuevamente a una final del mundo, cuatro años después de ser campeona, no puede interpretarse como un fracaso. El resultado final no borra el recorrido, las remontadas ni la capacidad de representar a un país que volvió a sentirse unido alrededor de su equipo.

Finalmente, gracias, Leo. Si este fue tu último Mundial, la obra no quedó inconclusa. Estaba terminada mucho antes del último partido.

Gracias por los títulos, los récords y las alegrías. Pero, sobre todo, gracias por haber demostrado que se puede liderar sin estridencias; que la autoridad puede construirse desde el ejemplo; y que el talento verdaderamente excepcional no necesita colocarse por encima del equipo para transformarlo. Un ejemplo sin duda de que el liderazgo más transformador no es el que busca protagonismo, sino el que hace mejores a los demás.

Para mí, sos y serás el mejor futbolista y el mejor deportista de todos los tiempos.