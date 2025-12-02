El Gobierno confirmó que el 8 de diciembre será feriado y el fin de semana se extiende 3 días

Decretaron un nuevo feriado para el martes 9 de diciembre y un grupo de personas contará con un fin de semana extralargo de cuatro días consecutivos de descanso, ideal para una escapada turística a cualquier región del país.

Se trata de una jornada no laborable que beneficiará a miles de personas de la Provincia de Buenos Aires, en conmemoración al aniversario fundacional de dos localidades. ¿Qué se conmemora?

¿Por qué es feriado el 9 de diciembre?

El martes 9 de diciembre se conmemora el aniversario fundacional de Triunvirato, localidad del partido bonaerense de Lincoln. En este marco, los trabajadores estatales tendrán un día extra de descanso.

Sin embargo, no será la única localidad beneficiada. El feriado también se replicará en Telsen, un partido de Chubut, en donde se celebrarán las tradicionales fiestas patronales.

Esta fecha se sumará al feriado nacional del lunes 8 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Virgen. En consecuencia, estos trabajadores contarán con cuatro días seguidos de descanso: desde el sábado 6 al martes 9.

Nuevo feriado de diciembre. Fuente: Shutterstock Aliaksandr Bukatsich

Otras efemérides y celebraciones del 9 de diciembre:

Muerte de Mozart

Día internacional de los Voluntarios

Día Nacional del Ciclista en Argentina.

Día Mundial del Suelo.

Fin de semana largo 2025: ¿cuántos quedan en el calendario?

La próxima jornada de descanso extendido será efectivamente la del Día de la Virgen, tras el feriado y el asueto por el Día de la Soberanía del 20 de noviembre. De esta forma, los argentinos solo tendrán un fin de semana largo más en lo que resta del 2025.

Fines de semana largo restantes de 2025

Día de la Virgen: Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado nivel nacional fue el Día de la Soberanía del 20 de noviembre, que se extendió del viernes al lunes con 4 días de descanso. El próximo descanso para los argentinos será la jornada de 3 días por el asueto del 8 de diciembre .

Feriados trasladables

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

Feriados inamovibles 2025