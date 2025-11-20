De cara al próximo año, estudiantes, familias y docentes se preguntan cuándo cuándo inician las clases en 2026 en Ciudad de Buenos Aires (CABA).

El calendario escolar 2025 finaliza en diciembre, por lo que fechas del cronograma 2026 serán importantes para que puedan organizar actividades de manera anticipada.

Cuando inician las clases en CABA en 2026

El Gobierno porteño adelantó que las clases iniciarán el miércoles 25 de febrero, tanto para el nivel inicial como primario .

Por su parte, el comienzo de la escuela secundaria está previsto para unos días más tarde: el lunes 2 de marzo. De esta manera, la Ciudad será una de las primeras jurisdicciones del país en iniciar su calendario escolar.

La finalización del ciclo lectivo será el viernes 18 de diciembre de 2026, en todos los niveles. Con esto, CABA completará los 190 días de clase obligatorios establecidos por el Consejo Federal de Educación.

El Gobierno porteño ya confirmó las fechas clave del calendario escolar 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuándo terminan las clases este 2025 en cada provincia

Catamarca, Jujuy y Santa Fe serán las primeras en cerrar sus aulas. En estos casos, el último día de clases será el viernes 12 de diciembre.

En cambio, otras provincias como Buenos Aires y Misiones extenderán el ciclo hasta el lunes 22. La Pampa será la última en finalizar, el viernes 26 de diciembre.

Calendario de cierre por provincia

12 de diciembre : Catamarca, Jujuy, Santa Fe

18 de diciembre : Santa Cruz

19 de diciembre : Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego

22 de diciembre : Buenos Aires, Misiones, Salta

26 de diciembre: La Pampa

Este cronograma permite a las familias anticiparse y planificar el verano con mayor precisión, especialmente en provincias donde las clases terminan antes del 20.