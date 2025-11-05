El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Cultura, lanzó la una nueva convocatoria de las Becas de Formación y Perfeccionamiento “Martha Argerich”.

Se trata de la tercera edición y apunta a fomentar la enseñanza musical y el desarrollo artístico de jóvenes de todo el país.

La convocatoria se lanzó a través de la resolución 650/2025 de la Secretaría de Culturade Argentina aprueba la Tercera Convocatoria para las Becas de Formación y Perfeccionamiento “Martha Argerich”.

Nuevas becas para jóvenes estudiantes: de qué se trata la formación

En la resolución se establece el marco legal y los objetivos del programa de becas, que busca promover la enseñanza musical y el desarrollo creativo en niños y adolescentes a través de la práctica orquestal colectiva.

Según indica, la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística es la autoridad de aplicación del programa, que esencialmente apunta a enriquecer la formación técnica y musical de los jóvenes participantes.

Walter Sangroni/AFS

Por otra parte, propone brindar herramientas acordes a las nuevas tecnologías y facilitar la inserción laboral de los músicos en los distintos puntos del país.

Cabe mencionar que las becas “Martha Argerich” fueron creadas en 2021 mediante la Resolución 656/21 del entonces Ministerio de Cultura, con una primera convocatoria orientada a ampliar la formación de los integrantes de orquestas juveniles.

La segunda edición, aprobada en 2022, permitió continuar con ese proceso de perfeccionamiento técnico y artístico.

A partir de los resultados obtenidos, la Secretaría de Cultura consideró oportuno dar continuidad al programay abrir una tercera edición, con el propósito de generar nuevos espacios de intercambio educativo y artístico.

Becas Martha Argerich: quiénes pueden aplicar

En la convocatoria actual, la resolución aprueba el Reglamento técnico de Bases y Condiciones para esta nueva edición y certifica que existen los créditos presupuestarios para su financiación.

Así, el gasto que demande la implementación de esta nueva convocatoria será financiado con “fondos asignados a la Jurisdicción 20, Subjurisdicción 14, correspondiente a la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación".

Requisitos para aplicar:

Jóvenes músicos de 18 a 24 años que integren orquestas infantiles y juveniles públicas pertenecientes a programas de Cultura o Educación de alcance nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cada postulante deberá contar con una carta aval de la autoridad competente del área cultural o educativa correspondiente.

Se aclara que quedan excluidas de la convocatoria las personas vinculadas laboralmente a la Secretaría de Cultura bajo cualquier modalidad de contratación o empleo público.

Cómo es el proceso de selección

El proceso de selección constará de dos instancias:

Una preselección realizada por docentes de la Dirección de Programas Socioculturales y Formación: evaluarán la documentación y el material audiovisual de postulación. Los aspirantes deberán interpretar una obra de repertorio clásico o un estudio técnico, y una composición popular.

Evaluación final a cargo de un jurado de tres especialistas de reconocida trayectoria, que ponderará los conocimientos musicales, la técnica instrumental y los recursos expresivos de cada participante.

Cómo aplicar a las becas

Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma oficial, con la documentación y el material de presentación según lo establecido en el reglamento.