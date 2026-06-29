Tras el fin de semana largo de junio, por el aniversario del fallecimiento de Güemes, los argentinos ya aguardan por el próximo feriado. En este sentido, el Gobierno ya anunció el calendario de descansos 2026 y por eso, los trabajadores pueden conocer su próximo asueto.

El calendario laboral 2026 marca una particularidad favorable para los trabajadores y es que el 9 de julio cae jueves. Así, se definió automáticamente un fin de semana extralargo de 4 días, ya que el Ejecutivo fijó que el viernes 10 sea no laborable.

¿Cómo es el doble feriado del 9 de julio?

El Día de la Independencia, que cae viernes, marcará el comienzo de estos cuatro días de descanso que se extienden hasta el domingo 12 de julio. Para quienes planifican con anticipación, o simplemente necesitan una excusa para reservar ese alojamiento que tienen en favoritos desde hace meses, este es el momento ideal para organizarse.

Este descanso tendrá lugar antes de las vacaciones de invierno que empiezan el lunes 13 en la mayoría de las provincias del país. Sin embargo, Buenos Aires y Capital Federal pertenecen al último bloque que inician el receso el 20.

De esta forma, en la mayoría de las regiones de Argentina, habrá 96 horas seguidas sin clase, ya que la última fecha oficial antes del reinicio será el jueves 8.

Este mes habrá un doble feriado el fin de semana largo del 9 de julio. Fuente: Shutterstock Aleksandrova Olga

¿Por qué el 9 de de julio es feriado inamovible?

El Día de la Independencia se remonta a 1816 y es una de las fechas patrias más relevantes del país, ya que rememora uno de los encuentros patrios más importantes en la famosa Casa de Tucumán.

En Argentina, su conmemoración está consagrada por ley y es uno de los pocos feriados que no pueden trasladarse ni modificarse por decreto. De esta forma, aunque el Gobierno de turno quiera moverlo, no puede. Por eso, se decretó este nuevo puente.

Todos los feriados nacionales que quedan en 2026

Una vez pasado el fin de semana del 1° al 3 de mayo, el año todavía tendrá algunos descansos nacionales.

Feriados inamovibles

9 de julio (jueves) — Día de la Independencia. Si el Poder Ejecutivo lo dispone, podría habilitarse un puente con el viernes 10 —que, de hecho, ya figura como día no laborable en el calendario oficial, formando un fin de semana largo de cuatro días.

8 de diciembre (martes) — Inmaculada Concepción de María, feriado de origen religioso reconocido como nacional.

25 de diciembre (viernes) — Navidad, que este año también se combina con el fin de semana.

Feriados trasladables

Estos feriados pueden moverse al lunes más cercano por decisión del Poder Ejecutivo, lo que suele generar fines de semana largos:

17 de agosto (lunes) — Paso a la Inmortalidad del General San Martín. Ya cae lunes, así que el fin de semana largo está garantizado.

12 de octubre (lunes) — Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Otro lunes confirmado.

24 de noviembre (martes) — Día de la Soberanía Nacional.

Días no laborables

A diferencia de los feriados, los días no laborables son optativos para el sector privado: cada empleador decide si sus trabajadores descansan o no. Los que quedan en el año son el 10 de julio y el 7 de diciembre.

¿Cuántos fines de semana largos quedan en 2026?

Contando solo los feriados que ya garantizan tres o más días de descanso —sin depender de puentes ni decretos—, quedan otros dos descansos en el el calendario: el 17 de agosto y el 12 de octubre.

Como el Ejecutivo confirmó el puente del 10 de julio, ese esquema suma un fin de semana de cuatro días en pleno invierno, ideal para escapadas a la nieve o a destinos de montaña. El calendario oficial de feriados puede consultarse en argentina.gob.ar.