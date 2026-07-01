Mientras miles de argentinos esperan el asueto del Día de la Independencia, un grupo de trabajadores disfrutará de tres días seguidos de descanso gracias a que declararon feriado el viernes 3 de julio.

El fin de semana largo por la celebración contemplará una suspensión de clases que se da en el marco del partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial.

Quiénes serán los beneficiados por el feriado del 3 de julio

La ciudad de Pehuajó ubicada en la provincia de Buenos Aires celebrará su aniversario número 143 de su fundación y las autoridades municipales confirmaron un asueto para los trabajadores públicos. De esta manera, los estudiantes y maestros disfrutarán de un fin de semana XL .

La Plaza Dardo Rocha se transformará en un lugar de celebración desde las 10:00 cuando comiencen los actos protocolares. Luego, se dará paso a una grilla que combinará tradición y pasión futbolera gracia a una pantalla gigante.

En caso de los trabajadores del sector privado, se espera que los empleadores adhieran a la festividad para brindar a todos los ciudadanos tres días de descanso.

Cronograma de actividades por el aniversario de Pehuajó.

Cronograma de actividades por el 143 aniversario de Pehuajó

Para que la celebración sea completa y acorde a la fecha, la municipalidad no solo decretó feriado, sino que coordinó una serie de actividades para la comunidad pehuajense:

Gran asado popular : con la ayuda de 6 clubes deportivos y sociales se realizará la preparación de un multitudinario asado con cuero. Las porciones se ofrecerán a precios populares para que todas las familias puedan almorzar en la plaza.

Talleres culturales: el evento tendrá entrega de premios del concurso “Manuelita, ¿dónde estás?”, iniciativa organizada junto a la Fundación Walsh-Facio y el Museo Regional Rafael Hernández en homenaje a la tortuga nacida de la imaginación de María Elena Walsh.

Celebración a puro ritmo : se harán presentes artista como Hada, Franco Villavicencio, Juan Torres, La Tekka, entre otros.

Feria de artesanos y emprendedores.

Feriado Argentina.

Qué pasará con el feriado del 9 de julio

El 9 de julio se conmemorará a nivel nacional el Día de la Independencia. De esta manera, todos los argentinos disfrutarán de un fin de semana largo de 4 días poque el 10 fue declarado día no laborable.

Feriados nacionales: todas las fechas confirmadas

De cara a lo que resta del año, el calendario de feriados indica lo siguiente: