Avanza la construcción del “río artificial” que le dará agua potable a medio millón de personas y es el orgullo del país Fuente: Gobierno de Santa Fe

Una de las obras hídricas más importantes que se ejecutan actualmente en Argentina presentó un nuevo avance. Se trata del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba, un megaproyecto que transportará agua potable desde el río Paraná hacia decenas de localidades de ambas provincias y mejorará el abastecimiento de más de 410.000 personas.

La primera etapa de la obra ya muestra un importante progreso y, una vez finalizada, permitirá garantizar el acceso al agua potable en ciudades y pueblos que históricamente enfrentaron problemas de disponibilidad, convirtiéndose en una infraestructura estratégica para el desarrollo de la región.

Cómo avanza la construcción del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba

El Gobierno de Santa Fe informó que el Bloque A de la primera etapa ya registra un 25 % de avance. Este tramo se desarrolla entre las ciudades de Coronda y San Francisco y contempla la construcción de la obra de toma sobre el río Coronda, una planta potabilizadora, el acueducto principal y los primeros ramales de distribución .

Avanza la construcción del “río artificial” que le dará agua potable a medio millón de personas y es el orgullo del país Fuente: Gobierno de Santa Fe

Entre los trabajos ya ejecutados se destacan:

La colocación de 3.800 metros de cañería troncal para agua tratada.

La instalación de 800 metros del conducto que transportará agua cruda hacia la planta potabilizadora.

El avance del ramal que abastecerá a la ciudad de Coronda.

El tendido de fibra óptica que permitirá monitorear todo el sistema de manera remota.

Las tareas de preparación del terreno donde funcionará la futura planta potabilizadora.

La compleja obra de ingeniería que permitirá cruzar una autopista sin interrumpir el tránsito

Uno de los próximos desafíos será ejecutar el cruce del acueducto bajo la Autopista Santa Fe-Rosario, una de las vías más transitadas del país.

Para ello se utilizará la técnica de tuneleo, un procedimiento que permite instalar las cañerías por debajo de la calzada sin afectar la circulación vehicular.

Avanza la construcción del “río artificial” que le dará agua potable a medio millón de personas y es el orgullo del país Fuente: Gobierno de Santa Fe

La directora provincial de Acueductos, Paula Nardín, explicó: “Vamos a iniciar las tareas de tuneleo para cruzar la Autopista Santa Fe-Rosario con el acueducto troncal. Es una intervención de altísima complejidad de ingeniería que nos va a permitir avanzar con el trazado de los conductos sin interrumpir el flujo vehicular de este corredor vial neurálgico”.

La funcionaria también señaló que continúan los movimientos de suelo para levantar las estructuras principales de la planta potabilizadora, además del avance del ramal destinado a Coronda, donde ya fueron instalados 1.800 metros de cañería de polietileno de alta densidad.

Qué localidades abastecerá el nuevo acueducto

La primera etapa del Acueducto Biprovincial permitirá llevar agua potable a:

32 localidades de la provincia de Santa Fe.

21 localidades del noreste de Córdoba.

En conjunto, el sistema beneficiará a alrededor de 410.000 habitantes, quienes recibirán agua proveniente del río Paraná luego de su tratamiento en la nueva planta potabilizadora.