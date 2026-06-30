El Gobierno oficializó este martes el aumento de 2,15% para julio de las jubilaciones, pensiones, AUH y otras asignaciones que paga la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Es por la fórmula de movilidad jubilatoria que aumenta de acuerdo con la inflación.

Así, el haber mínimo pasará de $ 403.317,99 a $ 411.989,33 en el séptimo mes de 2026 . A esto se le debe sumar el bono de $ 70.000, por lo que nadie percibirá un haber menor a $ 481.787,67.

Aumentos de julio: la ANSES confirmó las subas

En este sentido, los haberes máximos desde julio quedarán en $ 2.772.298,06, según indicó la Resolución 186, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Cabe destacar que el alza de 2,15% aplica a otras prestaciones que paga el organismo previsional. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) subirán a $148.049.

El próximo mes, entonces, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES también percibirán el bono de hasta $ 70.000 que está destinado a los que cobran hasta un haber mínimo.

Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

Además, la ayuda económica se otorgará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más. En este caso, el valor está congelado desde marzo de 2024.

Jubilados ANSES: cómo quedan los montos con el aumento

Además, otras prestaciones vinculadas al sistema previsional también registrarán cambios:

Jubilación mínima: $ 411.787,67.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 329.430,13.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $ 288.251,36.

Estos valores corresponden únicamente al haber básico. El monto final que recibirán algunos beneficiarios dependerá de la decisión del Gobierno nacional respecto de la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000 que se viene abonando en los últimos meses.

Cuándo cobran los jubilados en julio

ANSES informó que liquidará los haberes de julio de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de julio.

DNI terminado en 1: 10 de julio.

DNI terminado en 2: 13 de julio.

DNI terminado en 3: 14 de julio.

DNI terminado en 4: 15 de julio.

DNI terminado en 5: 16 de julio.

DNI terminado en 6: 17 de julio.

DNI terminado en 7: 20 de julio.

DNI terminado en 8: 21 de julio.

DNI terminado en 9: 22 de julio.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo