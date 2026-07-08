La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), en colaboración con el Instituto de Previsión Social (IPS) y los municipios, ha iniciado un operativo que busca facilitar exenciones impositivas a jubilados y pensionados que presentan deudas en el Impuesto Inmobiliario.

La iniciativa se presenta a raíz de la identificación de aproximadamente 17.000 personas con beneficios previsionales que han acumulado $ 798 millones en deudas en el impuesto inmobiliario.

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ARBA llevará a cabo visitas a los domicilios de todas estas personas

Con el fin de proporcionar información de manera directa a los jubilados, el organismo implementará operativos puerta a puerta y jornadas especiales de atención para facilitar la gestión de la exención.

Adicionalmente, ARBA solicitará formalmente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) una lista de jubilados y pensionados con residencia en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de evaluar su situación fiscal e identificar a aquellos que podrían beneficiarse de la exención y probablemente no estén al tanto.

ARBA: requisitos para acceder a exenciones fiscales para contribuyentes

El director de ARBA, Cristian Girard, manifestó: “Nos encontramos en la labor de simplificar procedimientos y asegurar que aquellos con derecho a una exención accedan sin contratiempos. Resulta esencial respaldar a un sector que ha evidenciado, a lo largo del tiempo, un notable compromiso con las obligaciones tributarias”.

El esquema impulsado por ARBA abarca a los contribuyentes que cumplan con las siguientes condiciones:

Ingresos familiares que no superen dos haberes mínimos.

Propietarios de una única propiedad con valuación fiscal inferior a los $ 6.000.000.

Que no estén registrados en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

¿Cómo obtener la exención del Impuesto Inmobiliario para vivienda única?

El beneficio es sujeto a validación de datos y no se otorga de manera automática. De acuerdo con la normativa vigente, la exención se aplica a:

Titulares de vivienda única: jubilados, pensionados o sus cónyuges/convivientes que posean una sola propiedad destinada exclusivamente a vivienda familiar.

Tope de ingresos: el ingreso bruto mensual del grupo familiar no debe superar el equivalente a dos haberes mínimos.

Límite patrimonial: la valuación fiscal del inmueble debe estar dentro de los márgenes de la Ley Impositiva actual (como referencia, el tope fue de $ 6.000.000 en ejercicios anteriores).

Vinculación fiscal: es indispensable que la partida inmobiliaria esté asociada a la CUIT/CUIL/CDI del solicitante.

¿Qué documentación conviene tener a mano?

Es imperativo, antes de llevar a cabo la gestión digital, contar con los siguientes documentos:

DNI (o pasaporte en caso de extranjeros).

Comprobante de haberes: Último recibo de ANSES, IPS o Caja Profesional (si se percibe jubilación y pensión por fallecimiento del cónyuge, es necesario presentar ambos).

Formulario CF05: Se genera al concluir la carga web.

La preparación adecuada facilita el proceso ante entidades digitales.

Campaña para beneficiar a jubilados y aliviar carga tributaria

Ingreso al portal: entrar a la web oficial de ARBA, hacer clic en “Iniciar trámite” e identificarse con CUIT y Clave CIT .

Configuración del beneficio: en el menú “Alta de trámite”, seleccionar “Código Fiscal Inmobiliario” .

Selección de categoría: en el apartado de “Tipo de Exención”, marcar la opción “Art. 177 Jubilados y/o Pensionados” .

Carga de datos: completar la información del domicilio fiscal y los datos del impuesto. Al concluir, el sistema permitirá imprimir el Formulario de Solicitud de Exención (CF05) .

El proceso se inicia de manera online, pero requiere un cierre presencial para validar la documentación original.

Cierre presencial: el sistema asignará un Centro de Servicio Local y una fecha límite de presentación. Se aconseja solicitar un turno previo desde la misma plataforma.

La implementación de este operativo se acompañará de una campaña de difusión en medios locales y redes sociales, con el fin de llegar a un mayor número de jubilados y pensionados. Se espera que esta acción incremente el número de beneficiarios que acceden a las exenciones, contribuyendo así a la mejora de su situación financiera.

Además, el programa no solo busca aliviar la carga tributaria, sino que también fomenta la regularización de deudas. La ARBA espera que, a través de este esfuerzo coordinado, muchos jubilados y pensionados puedan recuperar la tranquilidad financiera y evitar dificultades relacionadas con el pago del Impuesto Inmobiliario.