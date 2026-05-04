La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) y municipios de toda la provincia, arrancó un operativo destinado a facilitar exenciones impositivas a jubilados y pensionados que registran deudas en el Impuesto Inmobiliario. Según datos oficiales, hay alrededor de 17.000 personas con beneficios previsionales que acumulan $798 millones en deudas en el tributo inmobiliario y que podrían acceder a exenciones. El esquema impulsado por ARBA contempla a contribuyentes que cumplan los siguientes requisitos: En ese sentido, el director de ARBA, Cristian Girard, explicó: “Estamos trabajando para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. Es fundamental acompañar a un sector que históricamente ha demostrado un alto compromiso con el cumplimiento tributario”. Con el objetivo de brindar la información de manera directa a los jubilados, el organismo impulsará operativos casa por casa y jornadas especiales de atención para gestionar de forma simple la exención. Por otro lado, ARBA solicitará formalmente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) una nómina de jubilados y pensionados con domicilio en la provincia de Buenos Aires, para analizar su situación fiscal e identificar a quiénes podrían acceder a la exención y probablemente lo desconozcan. El beneficio no es automático, sino que requiere una validación de datos. Según la normativa vigente, la exención alcanza a: Antes de iniciar la gestión digital, es necesario contar con: El proceso se inicia de manera online, pero requiere un cierre presencial para validar la documentación original.