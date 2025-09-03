¿Conocías que "Jajaja" está mal escrito? La RAE aclaró cuál es la onomatopeya adecuada para reírse en español

Frecuentemente, en la comunicación diaria, ya sea escrita o hablada, empleamos palabras que, aunque son comunes, están incorrectamente expresadas o escritas.



En estos casos, la Real Academia Española (RAE) interviene para corregir errores y fomentar el uso adecuado del idioma. En esta ocasión, se refirió al uso correcto de la onomatopeya para reír.

¿Cuál es la situación de la risa en las charlas en línea?

Uno de los casos más recientes es cómo representamos la risa en los mensajes escritos, como en los chats. Es común ver la escritura de "jajaja" para imitar el sonido de la risa. Sin embargo, la RAE indicó que esta forma no es correcta.



¿Cómo debe escribirse la risa según la RAE?

La institución cultural determinó que, en español, la forma correcta de expresar la risa es "ja", escrita con j y no con h, como sucede en otras lenguas como el inglés o el francés. Según la RAE, la letra h no produce ningún sonido en español, por lo que debe evitarse en esta onomatopeya .

¿Cómo escribir correctamente "jajaja" en textos formales?

En los mensajes de texto, redes sociales o correos electrónicos, es común ver la repetición de "jajaja". Sin embargo, para mantener la corrección en la escritura formal, lo más adecuado sería separar cada repetición con comas: "ja, ja, ja".



De este modo, no se forma una palabra llana que llevaría tilde y se respeta la norma ortográfica .

Uso incorrecto de la lengua y recomendaciones de la RAE

Frecuentemente, el uso incorrecto de la lengua puede llevar a malentendidos en la comunicación. La RAE también recomienda evitar el uso de "jiji" o "jeje" como alternativas a la risa, ya que no son reconocidas oficialmente.

¿Cuál es la palabra de Argentina que ha sido recientemente aprobada por la RAE?

Por otro lado, la RAE ha dado un paso significativo al incluir una palabra muy común en Argentina. Se trata de "Che", un término que ya es parte de la cultura y el lenguaje cotidiano de los argentinos.

¿Qué significa "Che"?

La palabra "Che" es una interjección que se usa para captar la atención de alguien o para expresar sorpresa. Se emplea ampliamente en todo el país y también ha sido adoptada en Uruguay. En inglés, podría traducirse como "hey", mientras que en español neutro podría equivaler a "oye".

Todas las palabras argentinas que incluyó la RAE

Además de "che", dentro del diccionario de la Real Academia Española, existe una lista de palabras argentinas que se incluyeron en los últimos años: