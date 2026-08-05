La medida contempla a personas físicas y empresas que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamó a los contribuyentes con adeudos fiscales a revisar su situación y, en caso de cumplir con las condiciones, aprovechar los beneficios disponibles durante 2026, entre los que se encuentra el Programa de Regularización Fiscal. El programa busca facilitar el pago de obligaciones pendientes y reducir el impacto económico de las sanciones .

La autoridad fiscal aclaró que no se trata de una multa automática para quienes no se incorporen al esquema. Sin embargo, quienes mantengan adeudos y no regularicen su situación podrían perder los estímulos y tener que cubrir las multas, recargos y gastos de ejecución que correspondan conforme a la legislación vigente.

La medida contempla a personas físicas y empresas que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal.

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El Programa de Regularización Fiscal 2026 contempla una disminución de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución para los contribuyentes que cumplan con los requisitos. El objetivo es que puedan ponerse al corriente con el pago de sus obligaciones fiscales.

El beneficio puede aplicarse a determinados adeudos relacionados con contribuciones federales, cuotas compensatorias y aprovechamientos, así como a multas derivadas de infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

Además, dependiendo del supuesto, el SAT permite solicitar el pago de las contribuciones correspondientes hasta en seis parcialidades. Esto busca facilitar la regularización de quienes enfrentan adeudos y no pueden cubrirlos de una sola exhibición.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio del SAT?

El programa está dirigido a personas físicas y morales cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos y que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados por las reglas del esquema.

Entre ellos se encuentran contribuyentes con determinadas contribuciones pendientes de pago o cuotas compensatorias omitidas, así como quienes estén sujetos a facultades de comprobación y cumplan con las condiciones para corregir su situación fiscal.

El SAT también establece requisitos específicos para acceder al estímulo. Por ejemplo, no pueden beneficiarse quienes hayan recibido determinadas condonaciones generalizadas de créditos fiscales contempladas en programas anteriores.

Hasta cuándo se puede solicitar la Regularización Fiscal 2026

El Programa de Regularización Fiscal 2026 se encuentra vigente desde el 1 de enero y hasta el 31 de octubre de 2026, por lo que los contribuyentes interesados todavía cuentan con tiempo para revisar si pueden acceder al estímulo durante agosto.

La autoridad fiscal ha señalado que el esquema ya ha sido aprovechado por miles de contribuyentes. De acuerdo con los datos difundidos en la nota de referencia, hasta el 16 de julio se habían incorporado 36 mil 185 contribuyentes, entre personas físicas y empresas.

El SAT recomienda verificar las condiciones antes de presentar la solicitud, ya que la aplicación del beneficio depende del tipo de adeudo y del cumplimiento de los requisitos establecidos. La información oficial y los canales de atención del organismo permiten consultar el procedimiento correspondiente.