Cuáles son los casos en los que puede aplicarse.

El Estado argentino establecen normas y leyes para los inmigrantes y en diferentes ocasiones, pueden determinar la expulsión del país si la persona infringe con las condiciones establecidas.

En este sentido, el Gobierno argentino informó cuáles son los motivos por los que un extranjero puede ser deportado.

La razón por la que pueden deportar a extranjeros de Argentina

La ley manifiesta que el Estado argentino tiene la potestad de deportar a inmigrantes en el caso de que estos no cumplan con las leyes establecidas para personas provenientes del extranjero .

De tal modo, si los organismos de seguridad detectan que las leyes de este tipo no son respetadas, pueden determinar diferentes penalizaciones que incluyen la expulsión.

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Por su parte, cuando una persona es expulsada de Argentina no podrá volver a ingresar al país por un plazo mínimo de 5 años, independientemente del motivo al que se le atribuye el castigo.

Ahora bien, si se trata de una persona que cometió delitos dolosos, la pena sobre la prohibición de estar dentro del territorio nacional de por lo menos 8 años .

Qué establece el Estado argentino a extranjeros

Muchas veces se les exige a los extranjeros residentes en el país que tengan una serie de documentos actualizados para poder establecerse de manera legal y no tener inconvenientes.

Imagen ilustrativa. IA Gemini

Si esto no se cumple pese a los reiterados pedidos o intimaciones, el Estado podría aplicar la expulsión de manera directa.

Por qué pueden deportar a un extranjero

Según se expresa en la Ley de Migraciones Número 25.871, las causas por las que Argentina puede aplicar la deportación o expulsión de un extranjero del país son cuando infringe alguna de las siguientes normativas vigentes: