Estados Unidos exige a ciudadanos y viajeros presentar un pasaporte vigente y válido para ingresar y salir del país.

El Gobierno de Estados Unidos ha enfatizado que aquellos que no posean un pasaporte vigente no podrán ingresar ni salir del país. Esta disposición aplica a ciudadanos estadounidenses, así como a extranjeros, incluyendo a los colombianos que cuenten con documentación de Estados Unidos y no hayan renovado su pasaporte a tiempo.

A pesar de que se trata de requisitos previamente establecidos en la normativa migratoria, las autoridades subrayan que el pasaporte es un documento esencial y debe encontrarse en condiciones adecuadas para realizar cualquier viaje internacional.

Con el incremento de viajes y trámites en años recientes, numerosas personas han comenzado a preguntar acerca de las consecuencias que enfrentan en el caso de tener un documento vencido o que se encuentra en proceso de renovación.

Por qué Estados Unidos restringe el ingreso con pasaporte vencido

Las autoridades migratorias enfatizan que el pasaporte vigente es el documento fundamental para cruzar fronteras, sin excepciones. Un documento vencido o en proceso de renovación, no es válido para realizar viajes.

Esta regulación implica que no se autoriza abordar vuelos internacionales ni llevar a cabo controles migratorios en aeropuertos o puntos de ingreso.

Adicionalmente, aquellos que no hayan renovado su documento no podrán emprender viajes hasta que dispongan de un pasaporte válido, lo cual podría obstaculizar sus planes personales, laborales o familiares.

Estados Unidos prohíbe el ingreso a todas las personas que tienen este pasaporte.

Cómo renovar tu pasaporte y viajar sin contratiempos

El proceso para renovar el pasaporte está sujeto a condiciones rigurosas que el Gobierno de Estados Unidos establece. En ciertos casos, es posible realizar esta renovación de manera digital, sin embargo, exige cumplir condiciones específicas para iniciar el trámite.

Entre los requisitos más comunes se encuentran:

Contar con el pasaporte actual en buen estado

No haber reportado el documento como perdido o robado

Que el documento anterior haya sido emitido por un período de 10 años (en adultos)

Realizar la solicitud de forma personal

Asimismo, el pasaporte no debe estar vencido por más de cinco años para acceder a ciertos procesos simplificados.

Para dar inicio al procedimiento, se requiere una foto digital, datos personales completos y el pago correspondiente, que varía alrededor de 130 dólares para la libreta estándar.

Evite estos errores comunes que te dejan sin viajar

Uno de los inconvenientes más significativos identificados es que numerosas solicitudes sufren retrasos o son rechazadas debido a errores menores en la información o por no seguir adecuadamente el procedimiento oficial.

Las autoridades hacen especial énfasis en los siguientes aspectos:

Proporcionar datos inválidos o incompletos

No contestar a solicitudes adicionales dentro del tiempo estipulado

Recurrir a sitios web no oficiales para llevar a cabo el trámite

Intentar que un tercero efectúe la solicitud

Asimismo, si la entidad correspondiente requiere información adicional y no se proporciona oportunamente, el trámite podría cancelarse, lo que obligaría a reiniciar el proceso y generaría desequilibrios que afectan directamente los planes de viaje.