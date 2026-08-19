Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 19 de agosto de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.093,5 pesos colombianos.

La cotización del Dólar muestra una tendencia bajista, con un cambio semanal de -0,97% y una variación anual de -18,49%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 9.23%, es menor que su volatilidad anual del 13.78%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En la última sesión, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días predominó la baja: se registraron 6 caídas y 4 alzas, con rachas de descensos y sin jornadas estables; el balance final es claramente bajista.

La cotización del Dólar hoy refleja una tendencia al alza. Esta mejora sugiere una mayor confianza en la moneda, posiblemente impulsada por factores económicos favorables.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial tener en cuenta que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: