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Erling Haalang es uno de los jugadores que más ha llamado la atención en este Mundial. No solo por su talento en la cancha, que llevó a la selección de Noruega a pasar a la instancia de cuartos de final gracias a un doblete, sino también por su imponente físico.
Con sus 1,95 metros de altura, el también delantero del Manchester City sigue una disciplina extrema y hábitos que rozan lo excéntrico para sostener un rendimiento descomunal.
El propio futbolista reveló en el documental, Haaland: The Big Decision, que su alimentación se basa en productos de alta calidad y de proximidad.
Cuál es la dieta secreta de Haaland: 6000 calorías y corazón de vaca
Su dieta puede alcanzar las 6000 calorías diarias, lo que duplica el consumo promedio de un adulto. Lejos de conformarse con el clásico menú de atleta a base de pollo y arroz, el noruego va mucho más allá.
“Ustedes no comen esto, pero a mí me preocupa cuidar mi cuerpo”, explicó el delantero al defender el consumo habitual de vísceras en su plato.
“Creo que comer alimentos de calidad y lo más locales posible es lo más importante. Yo me como el corazón y el hígado de la vaca”.
Además de las vísceras y los enormes filetes para barbacoa, el atacante incorpora miel cruda y abundante leche. De hecho, a través de su canal de YouTube, mostró que sus mañanas en su hogar de Cheshire comienzan con huevos sobre pan de masa madre y un café con sirope de arce. A esta infusión le añade su componente estrella: la leche cruda, recién extraída, a la que define abiertamente como su “poción mágica”. Para Haaland, el café preparado correctamente y con este tipo de leche es un auténtico superalimento.
Biohacking y tecnología: la recuperación extrema del “Androide”
El cuidado del delantero de 25 años no termina en la cocina. El trabajo invisible para brillar en la Premier League y en el Mundial incluye técnicas de recuperación que desafían los métodos tradicionales del fútbol de élite.
Para contrarrestar los días cortos del invierno británico, el jugador recurre a la terapia de luz roja, utilizando una máquina de rayos infrarrojos para que penetren profundamente en sus tejidos y articulaciones, imitando los beneficios que el cuerpo recibe naturalmente del sol.
A esto se le suma una rutina casi religiosa de bienestar: baños de hielo y sesiones de sauna entre cinco y seis veces por semana. Esta combinación letal le permite optimizar la recuperación muscular tras la alta exigencia de los partidos y entrenamientos.
Toda esta inversión en su cuerpo tiene un objetivo claro que el propio futbolista resume a la perfección: mantener una flexibilidad natural en la ingle y las caderas. “Se necesita buena movilidad o flexibilidad para marcar estos goles increíbles, así que debemos conservarla”, confesó. Su imponente físico parece ser el reflejo de que los hábitos poco convencionales pueden ser la clave para dominar el fútbol mundial.