Erling Haaland compartió el secreto de su físico con la dieta de 6000 calorías. Foto: EFE.

Erling Haalang es uno de los jugadores que más ha llamado la atención en este Mundial. No solo por su talento en la cancha, que llevó a la selección de Noruega a pasar a la instancia de cuartos de final gracias a un doblete, sino también por su imponente físico.

Con sus 1,95 metros de altura, el también delantero del Manchester City sigue una disciplina extrema y hábitos que rozan lo excéntrico para sostener un rendimiento descomunal.

El propio futbolista reveló en el documental, Haaland: The Big Decision, que su alimentación se basa en productos de alta calidad y de proximidad.

Cuál es la dieta secreta de Haaland: 6000 calorías y corazón de vaca

Su dieta puede alcanzar las 6000 calorías diarias, lo que duplica el consumo promedio de un adulto. Lejos de conformarse con el clásico menú de atleta a base de pollo y arroz, el noruego va mucho más allá.

“Ustedes no comen esto, pero a mí me preocupa cuidar mi cuerpo”, explicó el delantero al defender el consumo habitual de vísceras en su plato.

“Creo que comer alimentos de calidad y lo más locales posible es lo más importante. Yo me como el corazón y el hígado de la vaca”. Erling Haaland, futbolista noruego.

Además de las vísceras y los enormes filetes para barbacoa, el atacante incorpora miel cruda y abundante leche. De hecho, a través de su canal de YouTube, mostró que sus mañanas en su hogar de Cheshire comienzan con huevos sobre pan de masa madre y un café con sirope de arce. A esta infusión le añade su componente estrella: la leche cruda, recién extraída, a la que define abiertamente como su “poción mágica” . Para Haaland, el café preparado correctamente y con este tipo de leche es un auténtico superalimento.

Biohacking y tecnología: la recuperación extrema del “Androide”

El cuidado del delantero de 25 años no termina en la cocina. El trabajo invisible para brillar en la Premier League y en el Mundial incluye técnicas de recuperación que desafían los métodos tradicionales del fútbol de élite.

Para contrarrestar los días cortos del invierno británico, el jugador recurre a la terapia de luz roja, utilizando una máquina de rayos infrarrojos para que penetren profundamente en sus tejidos y articulaciones, imitando los beneficios que el cuerpo recibe naturalmente del sol.

Erling Haaland reveló su dieta de 6000 calorías. Foto: EFE.

A esto se le suma una rutina casi religiosa de bienestar: baños de hielo y sesiones de sauna entre cinco y seis veces por semana. Esta combinación letal le permite optimizar la recuperación muscular tras la alta exigencia de los partidos y entrenamientos.