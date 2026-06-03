A cuatro días de las elecciones presidenciales del Real Madrid, previstas para el 7 de junio la campaña acaba de subir de temperatura. Enrique Riquelme, el candidato que aspira a desbancar a Florentino Pérez, eligió el programa El Hormiguero para lanzar su mayor promesa de toda la campaña electoral.

Si gana las elecciones, Erling Haaland jugará en el Real Madrid. Y si no cumple, pagará de su bolsillo el 100% de la cuota de todos los socios durante la próxima temporada.

La puesta en escena estuvo a la altura del anuncio. Riquelme apareció con una camiseta del delantero noruego y mostró un acta notarial que, según explicó, respalda legalmente todos sus compromisos de campaña. Se trató de una garantía firmada ante notario.

El movimiento más fuerte de la candidatura de Riquelme para presidente del Real Madrid. Fuente: EFE J.J.Guillen

La promesa que catapulta a Riquelme: Haaland de blanco

“Nunca se venderá nada del club y seguirá siendo al 100% de los socios”, afirmó el candidato. Y luego fue más allá: “Si incumplo alguna de mis promesas respecto a estos jugadores, he firmado una garantía donde, ante cualquier incumplimiento, pagaría el 100% de todas las cuotas de todos los socios de la próxima temporada”.

Haaland tiene actualmente contrato con el Manchester City hasta 2034. Es el máximo goleador de la historia de la Premier League en menos temporadas, ganador de la Champions League y considerado uno de los dos o tres mejores delanteros del mundo.

Ficharlo sería la operación más cara de la historia del fútbol. Riquelme no solo dijo que lo haría sino que puso su dinero como garantía en caso de no conseguirlo.

El fichaje estelar de Riquelme para entrar en la historia grande del Real Madrid. Manchester City

Rodri, el segundo nombre del proyecto Riquelme

Junto a Haaland, el candidato reveló otro objetivo de su proyecto deportivo: Rodri, el centrocampista español del Manchester City, Balón de Oro 2024. Para Riquelme, el Madrid necesita reforzar esa posición y Rodri es el nombre ideal.

“Si soy presidente del Madrid, Rodri jugará en el Madrid. Es un gran jugador, español, Balón de Oro, y un perfil que necesita el Madrid. Hemos conversado con su agente, hay que respetar a su club, pero si soy presidente jugará en el Real Madrid. Haré todo lo posible”, declaró en El Hormiguero.

El dato de que ya hay conversaciones con el agente del jugador añade concreción a una promesa que en cualquier otra candidatura sonaría a brindis al sol.

La alternativa de Riquelme para reemplazar a Mourinho como entrenador

El candidato también marcó distancias con el proyecto de Florentino Pérez en una cuestión que el madridismo lleva semanas debatiendo: el regreso de José Mourinho al banquillo del Bernabéu. “No me gusta Mourinho para mi proyecto. Tengo otro entrenador”, afirmó Riquelme.

Aunque no reveló el nombre, el candidato añadió un gancho que generó expectativa inmediata: “Igual te sirve tras la mayor estrella del mundo después de los jugadores del Madrid. El nombre del entrenador vamos a intentar que sea el que todos los aficionados quieren que entrene al Madrid”.

En los días previos al anuncio de Haaland, Riquelme ya había adelantado otros dos nombres de su proyecto: Raúl González como futuro director deportivo y Fernando Hierro como responsable de La Fábrica.

Qué propone Florentino si es reelegido el 7 de junio

Frente al proyecto de Riquelme, Florentino Pérez prepara sus propias incorporaciones en caso de ser reelegido. Según informó TyC Sports, el presidente actual trabaja en las contrataciones de los defensores Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, que llegarían acompañadas del regreso de José Mourinho como entrenador tras más de una década desde el final de su primer ciclo en el club.

El 7 de junio, los socios del Real Madrid decidirán entre dos visiones radicalmente distintas del club. Una con la continuidad de Florentino y el modelo que ha construido durante dos décadas. La otra con Riquelme, Haaland, Rodri y un acta notarial que convierte las promesas electorales en obligaciones con consecuencias económicas reales.