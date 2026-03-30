En el último tiempo, el papel aluminio dejó de ser un elemento exclusivo de la cocina para convertirse en uno de los grandes aliados de los trucos caseros. Entre los usos más destacados, se encuentra su eficacia para remover manchas y suciedad incrustada en joyas de plata. El truco de envolver joyas de plata en papel aluminio sirve para eliminar el sulfuro que provoca el oscurecimiento y las manchas en este tipo de accesorios. La combinación del aluminio con sal y agua caliente genera una reacción que ayuda a desprender la suciedad sin dañar las piezas. Para la mezcla, se necesitan: Además del papel aluminio, existen otros remedios caseros efectivos para mantener las joyas de plata limpias y relucientes: