Polvo, humedad, contaminación urbana, marcas de lluvia, huellas. Las ventanas de cualquier casa acumulan todo eso sin que nos demos cuenta, y cuando queremos limpiarlas, el primer impulso suele ser buscar un limpiavidrios de supermercado. Pero hay una alternativa que ya tiene respaldo científico y que quizás tenés en tu alacena: el vinagre blanco. Lejos de ser un simple “truco de abuela”, el uso del vinagre blanco para limpiar superficies domésticas se enmarca en una tendencia más amplia. Los consumidores latinoamericanos buscan cada vez más alternativas ecológicas, como limpiadores biodegradables y productos libres de tóxicos. Y el vinagre encaja perfectamente en ese perfil: ingredientes como el vinagre, el bicarbonato de sodio y el limón son efectivos, económicos y amigables con el medio ambiente. El secreto está en su composición. El vinagre blanco estándar contiene entre un 4% y un 7% de ácido acético y entre un 93% y un 96% de agua. Ese porcentaje de ácido acético es lo que hace el trabajo pesado. Su pH ronda 2,2, considerablemente más bajo que el de otras sustancias de uso doméstico. Esa acidez potencia su capacidad desinfectante y le permite neutralizar olores, además de descomponer depósitos minerales y hongos acumulados en superficies. En cuanto a su acción sobre las bacterias, existe evidencia científica que la respalda. El ácido acético presenta propiedades antimicrobianas que, a determinadas concentraciones, pueden actuar sobre microorganismos presentes en superficies. Investigaciones de la Universidad de Birmingham encontraron que el ácido acético altamente diluido puede inhibir el crecimiento de organismos patógenos. Vale aclarar un matiz importante: la mayor parte de la investigación sobre el ácido acético como desinfectante se realizó en contextos clínicos o alimentarios, no específicamente sobre vidrios domésticos. Sin embargo, los principios químicos aplican: su acidez disuelve la grasa, los depósitos minerales del agua dura y la suciedad orgánica que se adhiere al vidrio con el tiempo. Para la limpieza de ventanas, el vinagre blanco tiene ventajas claras. No deja residuos tóxicos, no requiere enjuague y es notablemente más barato que cualquier producto comercial. Una botella de un litro de vinagre blanco en Argentina cuesta una fracción de lo que sale un limpiavidrios de marca. Sin embargo, hay superficies donde no hay que usarlo: marcos de aluminio anodizado, piedras naturales como el mármol o el granito, y algunas pinturas. El ácido puede deteriorar esos materiales con el tiempo. Para los vidrios propiamente dichos, en cambio, no hay contraindicación. El procedimiento es simple y no requiere ningún producto adicional: Repetir esta rutina una o dos veces por semana es suficiente para ventanas expuestas al exterior o en zonas con mucho smog, como sucede en el AMBA o en ciudades industriales.