Guardar efectivo en casa durante mucho tiempo puede generar dudas sobre cómo evitar que los billetes se deterioren.

Por eso, un truco casero ganó popularidad en los últimos meses: envolver el dinero en papel de aluminio antes de guardarlo.

Aunque no es una solución infalible, distintos especialistas en conservación de documentos sostienen que este método puede funcionar como una barrera adicional frente a algunos factores ambientales.

Para qué sirve envolver los billetes en papel aluminio

El papel moneda es un material sensible a las condiciones del ambiente, especialmente cuando se almacena por períodos prolongados.

Según explican los especialistas, el papel de aluminio puede ayudar a reducir la exposición de los billetes a la luz, a parte de la humedad ambiental y a ciertos cambios bruscos de temperatura, factores que con el tiempo pueden deteriorar el papel moneda.

Por este motivo, el método se volvió popular especialmente entre quienes buscan conservar billetes de alta denominación o dólares en buen estado durante mucho tiempo.

Sin embargo, es importante aclarar que el aluminio, por sí solo, no evita el deterioro del dinero si este permanece en lugares húmedos o expuestos a filtraciones de agua, ni tampoco protege frente a robos o incendios.

Envolver dinero en efectivo en papel de aluminio: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve. ChatGPT

Cómo hacerlo correctamente, según los expertos

Para que el método sea efectivo, los especialistas recomiendan seguir algunas precauciones básicas:

Verificar que los billetes estén completamente secos antes de envolverlos.

Evitar doblarlos en exceso al momento de guardarlos.

Colocarlos dentro de una bolsa hermética o un sobre impermeable antes de envolverlos en aluminio.

Guardarlos en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

Mantenerlos lejos de superficies donde pueda acumularse humedad.

De esta manera, el papel de aluminio funciona como una capa adicional de protección para el dinero en efectivo.

Aun así, los especialistas insisten en que lo más importante para conservar los billetes en buen estado sigue siendo elegir un lugar de guardado seco, fresco y protegido, más allá de cualquier truco casero que se sume como complemento.