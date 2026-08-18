El truco de limpieza se volvió viral en redes sociales dado a que facilita la recolección de polvo, cabellos y pequeñas partículas del suelo.

La escoba es uno de los elementos básicos para mantener limpios los pisos, aunque no siempre consigue recoger por completo las partículas más pequeñas. El polvo fino, las pelusas y los cabellos pueden dispersarse durante el barrido o quedar adheridos a las cerdas.

Por este motivo, algunas personas comenzaron a incorporar papel aluminio a la parte inferior de la escoba. El truco se difundió en redes sociales y sitios especializados en limpieza por ser una alternativa sencilla que requiere un material habitual en los hogares.

El truco de limpieza se volvió viral en redes sociales dado a que facilita la recolección de polvo, cabellos y pequeñas partículas del suelo.

Para qué sirve poner papel aluminio en la base de la escoba

La principal razón por la que se utiliza papel aluminio en la escoba está relacionada con la electricidad estática. La fricción de las cerdas contra determinadas superficies puede favorecer que partículas livianas de polvo, pelusas y cabellos se dispersen o permanezcan adheridas al piso.

Al envolver la base o las cerdas con aluminio, el método busca disminuir ese efecto y facilitar la concentración de la suciedad durante el barrido. De esta manera, los residuos pequeños pueden recogerse con mayor facilidad.

El recurso resulta especialmente atractivo para quienes tienen dificultades para retirar pelos y pelusas del suelo. Distintas publicaciones sobre limpieza doméstica señalan que este es uno de los principales usos atribuidos al truco.

Cómo colocar el papel aluminio en la escoba

Para probar este método, primero hay que cortar un trozo de papel aluminio que tenga el tamaño suficiente para cubrir la parte inferior de la escoba. Luego, se coloca alrededor de la base o de las cerdas, según el modelo del utensilio.

Es importante ajustarlo bien para evitar que se desprenda mientras se barre. Una vez colocado, la escoba puede utilizarse de la manera habitual para limpiar el piso.

El papel debe reemplazarse cuando se encuentre demasiado arrugado, roto o cubierto de suciedad. La frecuencia dependerá del uso que se le dé a la escoba y del estado en que se encuentre el aluminio.

Por qué recomiendan este truco

El método se hizo popular principalmente por su sencillez: no requiere productos específicos ni herramientas adicionales y utiliza un material que suele estar disponible en la cocina. Además, busca resolver uno de los problemas habituales al barrer, que es la dificultad para recoger partículas muy livianas.

Las referencias sobre este truco sostienen que el aluminio puede ayudar a controlar la electricidad estática durante el barrido y, con ello, favorecer la recolección de polvo fino, cabellos y pelusas. Sin embargo, el medio UnoTV señala que no existen estudios científicos concluyentes que demuestren una mejora significativa de la capacidad de una escoba por utilizar papel aluminio.

Aun así, el procedimiento continúa circulando como una alternativa casera para facilitar las tareas de limpieza. Su principal atractivo está en que puede probarse de manera sencilla y sin realizar un gasto adicional, especialmente cuando el problema son los residuos pequeños que suelen quedar en el suelo después de barrer.