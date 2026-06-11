Envolver frutas en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Foto (Archivo)

El papel aluminio no es solo para cocinar alimentos en el horno. Cada vez más personas lo usan directamente en la heladera y los resultados sorprenden: las frutas duran más tiempo sin perder textura ni sabor.

El truco se basa en una propiedad concreta del material. El papel aluminio actúa como barrera contra la humedad y bloquea el etileno, el gas natural que las frutas liberan durante la maduración.

Al ralentizar ese proceso, la fruta se mantiene en mejor estado por más días.

Por qué funciona el papel aluminio con las frutas

El etileno es el principal responsable de que la fruta madure rápido y, después, se eche a perder. Cuando se acumula alrededor de la pieza, acelera el proceso y propaga el deterioro hacia las frutas cercanas.

El aluminio interrumpe ese ciclo de dos formas:

Bloquea la circulación del gas alrededor de cada pieza.

Regula la temperatura inmediata al crear una pequeña envoltura aislante.

Evita el contacto directo con el aire húmedo de la heladera.

Protege zonas dañadas o golpeadas de oxidarse más rápido.

El resultado es visible, sobre todo en frutas sensibles como bananas, peras, manzanas y paltas.

Envolver frutas en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Foto (Archivo) Freepik

Cómo hacerlo bien para que dure más

No alcanza con envolver cualquier fruta de cualquier manera. Hay pasos concretos que marcan la diferencia:

Usá papel aluminio nuevo y limpio, sin arrugas grandes que dejen entrar aire. Envolvé cada fruta de forma individual, no en grupo. Cubrí especialmente el tallo, que es por donde más etileno escapa. Guardá las frutas envueltas en el cajón de la heladera, no apiladas. Revisalas cada dos o tres días y cambiá el papel si está húmedo.

En el caso de las bananas, el truco es diferente: no se guardan enteras sino que se separan y se cubre solo el extremo del tallo de cada una. Así pueden durar hasta cinco días más que en el racimo.

Para la palta cortada, envolver la mitad que queda con aluminio, sin sacarle el carozo, es la forma más efectiva de evitar que se oxide en pocas horas.

El papel aluminio no reemplaza una heladera en buen estado, pero potencia su efecto de forma notable con frutas que de otro modo durarían apenas dos o tres días.