En 2027, el día se convertirá de noche durante más de 6 minutos.

Un fenómeno astronómico excepcional tendrá lugar en 2027 y podrá transformar el cielo durante varios minutos en distintas regiones del mundo. La Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y bloqueará por completo su luz en una franja del planeta.

El evento ya despierta interés por su duración: en el punto de mayor ocultamiento, la oscuridad se extenderá durante más de seis minutos. Se trata de uno de los eclipses solares totales más prolongados del siglo XXI y habrá que esperar muchas décadas para encontrar otro de características similares.

Cuándo será el eclipse solar total de 2027

El eclipse solar total ocurrirá el 2 de agosto de 2027. Según los cálculos publicados por la NASA, la fase de totalidad alcanzará una duración máxima de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos.

Ese período se registrará en el punto de mayor duración del fenómeno, ubicado en una zona del noreste de África, cerca de Egipto. La duración exacta variará según la ubicación desde la que se observe: en algunas ciudades el Sol quedará completamente cubierto durante menos tiempo.

La NASA estima que el máximo del eclipse se producirá alrededor de las 10:07 UTC. El horario local dependerá del país y de la ciudad desde donde se siga el evento.

Cuándo será el eclipse solar total de 2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué el eclipse de 2027 será tan especial

La particularidad de este fenómeno está en la extensión de su fase de totalidad. Durante ese breve intervalo, la Luna cubrirá por completo el disco solar y el cielo se oscurecerá de manera similar a un anochecer.

De acuerdo con los cálculos astronómicos, será el eclipse solar total más largo visible desde tierra firme desde 2009 y no habrá otro que lo supere hasta 2114 .

Por eso, distintas publicaciones especializadas lo consideran uno de los grandes acontecimientos astronómicos de este siglo.

El Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos también señala que la totalidad podrá extenderse durante unos 6 minutos y 22 segundos cerca de Luxor, en Egipto.

Dónde se podrá ver el eclipse solar de agosto de 2027

La franja de totalidad atravesará el sur de Europa, el norte de África y parte de Medio Oriente. Entre los territorios alcanzados estarán España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

Algunas de las ciudades y regiones desde las que podrá observarse el Sol completamente cubierto serán:

España: Cádiz y Tarifa.

Marruecos: Tánger.

Argelia: Orán.

Túnez: Sfax y las islas Kerkennah.

Libia: Bengasi.

Egipto: Luxor y otras localidades del valle del Nilo.

Arabia Saudita: Yeda y La Meca.

Yemen: Saná.

En Luxor, Egipto, la totalidad durará alrededor de 6 minutos y 23 segundos. En otras localidades egipcias cercanas al punto de mayor duración, el fenómeno superará los seis minutos.

Fuera de esa franja, otras regiones de África, Europa, Medio Oriente y Asia podrán observar el eclipse de manera parcial, es decir, con la Luna cubriendo solo una parte del disco solar.

Dónde se podrá ver el eclipse solar de agosto de 2027. Shutterstock

Cómo se produce un eclipse solar total

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre una parte de nuestro planeta . Cuando los tres cuerpos celestes se alinean de manera que la Luna tapa por completo el disco solar, se produce un eclipse total.

La oscuridad no alcanza a todo el planeta: solo quienes se encuentren dentro de la estrecha franja de totalidad podrán ver cómo el Sol desaparece por completo durante unos minutos. En las zonas cercanas, el fenómeno se verá de forma parcial.

Durante la totalidad, si las condiciones meteorológicas lo permiten, también puede observarse la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, que aparece como un halo luminoso alrededor de la silueta de la Luna.

Qué precauciones hay que tomar para observarlo

La observación de un eclipse solar requiere cuidados especiales. Durante las fases parciales, mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede provocar lesiones oculares graves.

Para seguir el fenómeno es necesario utilizar anteojos especiales para eclipses que cumplan con los estándares de seguridad correspondientes. Los anteojos de sol convencionales, incluso los oscuros, no ofrecen protección suficiente.

La única excepción es el breve período de totalidad: quienes se encuentren dentro de la franja donde el Sol quede completamente cubierto podrán observarlo sin filtros únicamente mientras dure esa fase. Antes de que termine y reaparezca cualquier parte del disco solar, deberán volver a colocarse la protección.