Las empleadas domésticas recibirán en noviembre (a cobrar en diciembre) un aumento del 1,6% en sus salarios, de acuerdo con el esquema de actualización establecido por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.
Este incremento alcanza a las cinco categorías y modifica los sueldos mensuales y las remuneraciones por hora.
Cuánto cobra una cuidadora y una supervisora
La actualización salarial para el personal de casas particulares contempla un esquema de incrementos que se extiende hasta diciembre. Según lo establecido en la Resolución 6/2026, el pago correspondiente a noviembre incluye además el último tramo de la suma no remunerativa otorgada en agosto. Se trata del 25% restante de un adicional que llegó hasta $ 20.000, de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas.
De esta manera, los salarios de noviembre, a ser cobrados a inicios de diciembre, se pagarán con aumento de 1,6%. La escala salarial por hora quedó de la siguiente manera:
|Categoría
|Monto por hora - Personal con retiro
|Monto por hora - Personal sin retiro
|Supervisora
|$ 4.923,44
|$ 5.339,08
|Personal para tareas específicas
|$ 4.695,59
|$ 5.093,82
|Caseros
|-
|$ 4.447,11
|Asistencia y cuidado de personas
|$ 4.447,11
|$ 4.918,66
|Personal para tareas generales
|$ 4.170,52
|$ 4.447,11
Los montos de la tabla son pisos salariales y pueden aumentar según antigüedad, horas extras, zonas desfavorables, entre otras condiciones.
La modalidad con retiro alcanza a aquellas trabajadoras quienes cumplen su jornada y regresan a su domicilio. En cambio, sin retiro corresponde a quienes viven en el hogar donde realizan sus tareas.
Cuánto cobran las empleadas domésticas por mes
El incremento no solo alcanza a los montos por hora, sino también a las remuneraciones mensuales. La escala salarial básica para noviembre es la siguiente:
|Categoría
|Monto mensual - Personal con retiro
|Monto mensual - Personal sin retiro
|Supervisor/a
|$ 614.186,76
|$ 677.369,70
|Personal para tareas específicas
|$ 574.828,75
|$ 633.158,89
|Caseros
|—
|$ 562.284,09
|Asistencia y cuidado de personas
|$ 562.284,09
|$ 619.810,80
|Personal para tareas generales
|$ 511.639,37
|$ 562.284,09
El próximo aumento será en diciembre (a ser cobrado en enero) y será de 1,6%.
Qué tareas realiza cada categoría de las empleadas domésticas
- Supervisor/a: tiene a su cargo la coordinación y supervisión de las tareas realizadas por dos o más trabajadores.
- Personal para tareas específicas: comprende a quienes son contratados para desarrollar labores que requieren conocimientos o habilidades particulares, como ocurre con cocineros y cocineras, entre otras tareas específicas del hogar.
- Caseros: se ocupan del cuidado y mantenimiento general de una vivienda en la que residen como parte de las condiciones de su trabajo.
- Asistencia y cuidado de personas: abarca las tareas de asistencia y cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad, así como de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
- Personal para tareas generales: realiza las actividades habituales de una casa, como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación y cocción de alimentos, además de otras tareas propias del hogar.