Empleadas domésticas cobran con aumento: cuánto cuesta contratar a una cuidadora y supervisora por hora en noviembre 2026.

Las empleadas domésticas recibirán en noviembre (a cobrar en diciembre) un aumento del 1,6% en sus salarios, de acuerdo con el esquema de actualización establecido por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Este incremento alcanza a las cinco categorías y modifica los sueldos mensuales y las remuneraciones por hora.

Cuánto cobra una cuidadora y una supervisora

La actualización salarial para el personal de casas particulares contempla un esquema de incrementos que se extiende hasta diciembre. Según lo establecido en la Resolución 6/2026, el pago correspondiente a noviembre incluye además el último tramo de la suma no remunerativa otorgada en agosto. Se trata del 25% restante de un adicional que llegó hasta $ 20.000, de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas.

De esta manera, los salarios de noviembre, a ser cobrados a inicios de diciembre, se pagarán con aumento de 1,6%. La escala salarial por hora quedó de la siguiente manera:

Categoría Monto por hora - Personal con retiro Monto por hora - Personal sin retiro Supervisora $ 4.923,44 $ 5.339,08 Personal para tareas específicas $ 4.695,59 $ 5.093,82 Caseros - $ 4.447,11 Asistencia y cuidado de personas $ 4.447,11 $ 4.918,66 Personal para tareas generales $ 4.170,52 $ 4.447,11

Los montos de la tabla son pisos salariales y pueden aumentar según antigüedad, horas extras, zonas desfavorables, entre otras condiciones.

La modalidad con retiro alcanza a aquellas trabajadoras quienes cumplen su jornada y regresan a su domicilio. En cambio, sin retiro corresponde a quienes viven en el hogar donde realizan sus tareas.

Empleadas domésticas cobran con aumento: cuánto cuesta contratar a una cuidadora y supervisora por hora en noviembre 2026.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por mes

El incremento no solo alcanza a los montos por hora, sino también a las remuneraciones mensuales. La escala salarial básica para noviembre es la siguiente:

Categoría Monto mensual - Personal con retiro Monto mensual - Personal sin retiro Supervisor/a $ 614.186,76 $ 677.369,70 Personal para tareas específicas $ 574.828,75 $ 633.158,89 Caseros — $ 562.284,09 Asistencia y cuidado de personas $ 562.284,09 $ 619.810,80 Personal para tareas generales $ 511.639,37 $ 562.284,09

El próximo aumento será en diciembre (a ser cobrado en enero) y será de 1,6%.

Qué tareas realiza cada categoría de las empleadas domésticas