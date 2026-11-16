Vaca Muerta consolidó su paso de promesa a realidad productiva indiscutible y redefine la matriz energética argentina. La confluencia de la Ley Bases, la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones orientada al upstream y una coyuntura de cotizaciones internacionales elevadas otorgó a las empresas operadoras un flujo de caja inédito para acelerar planes de perforación y transformar al país en un exportador neto regular.

Durante su participación en El Cronista Studio, Nicolás Gadano, economista Jefe en Empiria Consultores, analizó la dinámica del sector hidrocarburífero, el impacto de las nuevas obras de transporte y las condiciones requeridas para asegurar un crecimiento sostenido hacia la meta proyectada para 2030.

Brecha de financiamiento y continuidad de políticas públicas

“A diferencia de las dudas que genera la capacidad de pago del Tesoro soberano, las petroleras locales consiguen fondeo internacional a tasas sustancialmente menores porque cuentan con recursos tangibles para respaldar sus pasivos”, explicó Gadano.

En ese sentido, el economista remarcó que las políticas de estímulo a la formación mantuvieron continuidad institucional a lo largo de administraciones de distinto signo político, otorgando previsibilidad a las decisiones de inversión corporativa.

Asimismo, Gadano advirtió sobre la convivencia entre un auge exportador en crudo y gas licuado frente a un mercado interno donde se debe amortiguar la volatilidad en los surtidores.

Para el especialista, el rol de YPF como amortiguador de precios y el uso de herramientas fiscales evitaron saltos abruptos, aunque consideró que a largo plazo se debe tender a la libre competencia fijando la política impositiva como verdadero mecanismo estabilizador.

Infraestructura troncal y el desafío del régimen de incentivos

En materia logística, la culminación del oleoducto Vaca Muerta Sur y nuevas vías de evacuación resultará clave para abaratar costos unitarios. Sin embargo, el analista enfatizó la necesidad de una urgente coordinación estatal sobre la red vial, hoy deteriorada por el transporte masivo de arena silícea desde el Litoral hacia los yacimientos neuquinos, sumado a la conveniencia de que ingresen más operadoras internacionales y que la petrolera de bandera reduzca su peso en el segmento de refinación para concentrarse en el upstream.

“El régimen de incentivos debe constituir una ventana temporal acotada para acelerar desembolsos y no un esquema permanente que divida a la economía; el objetivo final tiene que ser extender la estabilidad cambiaria y la eliminación de distorsiones tributarias a todos los sectores productivos”, concluyó el referente de Empiria Consultores.