Nuevo aumento a Empleados de Comercio en noviembre 2026: cuánto cobro este mes con la suba confirmada, todas las escalas

Los empleados de comercio recibirán un aumento de 1,9% en noviembre de 2026, tal como acordaron la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales en la última paritaria firmada.

La suba corresponde al acuerdo paritario que FAECYS cerró con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), el cual regirá para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026.

El entendimiento contempla un incremento trimestral del 5,7%, distribuido de la siguiente manera: un 1,9% en octubre, 1,9% en noviembre y un 1,9% en diciembre .

En el acuerdo también se estableció el pago de un bono extraordinario de $ 50.000 para los trabajadores de todas las categorías, que se abonará en dos cuotas iguales de $ 25.000 en octubre y noviembre.

“Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes”, destacó el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri

“En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores”, agregó.

Empleados de Comercio con nuevo aumento en noviembre 2026: cuánto cobro tras la suba confirmada

Empleados de comercio: cuánto cobro en noviembre 2026 y cómo quedan las escalas

La actualización comenzará a reflejarse en los salarios de octubre, que se perciben durante los primeros días de noviembre, con el primer tramo del aumento.

Para los haberes de octubre, a cobrarse en noviembre, los montos para la jornada completa -sin antigüedad ni presentismo- i ncluyen $ 100.000 de incremento, $ 20.000 de recomposición y la cuota de $ 25.000 del bono .

El gremio oficializó las escalas salariales del nuevo aumento para empleados de comercio.

Los haberes de noviembre, a cobrarse en diciembre, contarán con la segunda cuota del aumento. En ese caso, las escalas quedarán del siguiente modo:

Aumentos para empleados de comercio de octubre a diciembre 2026

El incremento del 5,7% se calculará sobre las remuneraciones básicas de septiembre, incluyendo las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

El aumento trimestral estará distribuido de la siguiente forma:

1,9% en octubre;

1,9% en noviembre;

1,9% en diciembre.

Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $ 50.000 para los trabajadores de todas las categorías a pagar del siguiente modo:

$ 25.000 en octubre;

$ 25.000 en noviembre.

Es importante remarcar que la suma de $ 120.000 alcanzada en el acuerdo paritario anterior se seguirá abonando durante la vigencia de este nuevo trimestre.