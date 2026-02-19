Las bajas temperaturas vuelven a tomar fuerza en el norte del país y ahora sí se sentirán con intensidad. El Frente Frío Número 35 avanza con una masa de aire polar que provocará un descenso marcado en las temperaturas, lluvias persistentes, fuertes rachas de viento e incluso la posible caída de aguanieve en distintas zonas. El cambio por la ola de frio será abrupto: de tardes relativamente templadas se pasará a mañanas heladas, sensación térmica más baja por el viento y precipitaciones que podrían complicar la circulación. El sistema frontal se extenderá sobre el norte y noroeste del país, generando un ambiente mucho más frío, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día. Estados como Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua resentirán un descenso importante en los valores térmicos. A esto se sumarán rachas de viento fuertes a muy fuertes que, además de levantar tolvaneras en algunas zonas, incrementarán la sensación de frío. El contraste entre el aire gélido y la humedad favorecerá cielos mayormente nublados y lluvias intermitentes, creando un escenario típicamente invernal que podría mantenerse varios días. Uno de los efectos más llamativos del Frente Frío 35 será la probabilidad de nieve y aguanieve en regiones altas. En zonas montañosas de Baja California podrían registrarse precipitaciones invernales, mientras que en el norte de Sonora no se descarta la presencia de lluvia engelante, un fenómeno que forma una capa de hielo peligrosa sobre el pavimento. Este tipo de condiciones puede volver resbaladizas carreteras, puentes y caminos serranos, elevando el riesgo de accidentes. Por ello, se recomienda a conductores y habitantes de zonas altas mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar medidas preventivas. El ambiente frío podría mantenerse durante varios días, especialmente en el norte y noroeste del país, donde la masa de aire polar seguirá influyendo en las condiciones meteorológicas. Las mañanas serán particularmente heladas y las noches podrían registrar temperaturas cercanas o por debajo de los cero grados en zonas altas. Ante este panorama, se recomienda abrigarse en capas, proteger a niños, adultos mayores y mascotas, así como evitar cambios bruscos de temperatura. También es importante revisar instalaciones de gas y eléctricas si se utilizan calentadores, y mantenerse informado a través de los avisos oficiales.