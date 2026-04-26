Una irrupción de aire de origen polar comienza a sentirse en la Argentina y marcará el pulso del clima durante los próximos días. El avance de este sistema traerá un descenso térmico generalizado, con escasas lluvias y condiciones propicias para la formación de heladas en amplias regiones del territorio. El fenómeno se da tras el desplazamiento de un frente frío que avanza hacia el noreste, donde se concentran las pocas precipitaciones previstas. Una vez que este sistema se retire, se instalará una masa de aire frío y seco que se expandirá progresivamente hacia el centro y norte del país, consolidando un escenario de estabilidad atmosférica. De acuerdo con proyecciones meteorológicas, el rasgo dominante de la semana no será la lluvia sino el fuerte enfriamiento. En la región Pampeana, por ejemplo, se espera un período sin precipitaciones durante varios días, lo que, combinado con cielos mayormente despejados, favorecerá un descenso marcado de las temperaturas, especialmente durante la noche. Las lluvias quedarán limitadas al extremo noreste, con acumulados moderados en Misiones y el norte de Corrientes, mientras que el resto del país tendrá condiciones mayormente estables. En cuanto a las temperaturas, el impacto del aire frío empezará a notarse con máximas que oscilarán entre los 8 °C y 16 °C en la Patagonia y entre 20 °C y 24 °C en la zona central, valores inferiores a los registrados en días anteriores. Las mínimas mostrarán un descenso más pronunciado: se ubicarán entre 2 °C y 6 °C en la región pampeana y entre 10 °C y 14 °C en el norte. En áreas cordilleranas y el sur patagónico ya se registrarán temperaturas bajo cero. A partir del martes, el aire frío se afianzará en el centro del país con condiciones de estabilidad casi total y ausencia de lluvias en las principales zonas productivas. La combinación de baja humedad, cielos despejados y vientos calmos intensificará el enfriamiento nocturno. Las temperaturas máximas se mantendrán moderadas, entre 16 °C y 20 °C, pero las mínimas descenderán hasta valores cercanos a 0 °C en amplias áreas. Se prevé la formación de un núcleo frío que abarcará sectores del sur y oeste de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Córdoba y San Luis. El miércoles continuará esta tendencia: si bien las temperaturas diurnas podrían mostrar una leve recuperación, las mañanas seguirán siendo muy frías. El riesgo de heladas persistirá, especialmente en zonas rurales, bajas y alejadas de la influencia marítima. El ingreso de esta masa de aire polar no solo marcará el fin del ambiente templado, sino que también instalará condiciones típicas de invierno en gran parte del país. Con lluvias prácticamente ausentes y un enfriamiento sostenido, el foco estará puesto en las temperaturas mínimas y en el impacto que las heladas puedan tener, especialmente en actividades agropecuarias y en la vida cotidiana.