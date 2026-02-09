Colombia avanza en una de las jornadas más complejas del inicio de año por cuenta del segundo frente frío que avanza sobre el mar Caribe, un fenómeno que desde el viernes 6 de febrero está disparando tormentas eléctricas, aguaceros intensos, vientos fuertes y oleaje de hasta tres metros en buena parte del territorio nacional, con especial impacto en la región Caribe, el archipiélago de San Andrés y zonas del occidente y el centro del país. Los reportes del IDEAM, la DIMAR y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) coinciden en que este episodio atmosférico eleva de forma importante el riesgo de inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y afectaciones costeras, justo en un momento en el que muchos suelos ya están saturados por las lluvias de los últimos días. El fenómeno que está detrás de este episodio es la llegada de una masa de aire frío desde el hemisferio norte hacia el mar Caribe, que interactúa con una zona de baja presión y empuja hacia el país grandes volúmenes de humedad. Esa combinación favorece nubosidad densa, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y lluvias persistentes, especialmente sobre el Caribe colombiano y las regiones que reciben influencia directa de ese corredor atmosférico. Aunque el frente no entra de lleno al territorio continental, su impacto indirecto es suficiente para alterar de forma drástica el comportamiento del clima en varias regiones. De acuerdo con los modelos del IDEAM, los mayores acumulados de lluvia entre el 6 y el 9 de febrero se concentran en: En estas zonas no solo se esperan lluvias continuas, sino también tormentas eléctricas sectorizadas, que pueden provocar descargas, vientos súbitos y crecientes rápidas en ríos y quebradas. El Caribe vuelve a ser el epicentro de la emergencia climática. Los pronósticos indican que los volúmenes de lluvia más altos se concentrarán en: Entre las capitales, Montería y Sincelejo aparecen como las más expuestas a aguaceros persistentes, seguidas por Riohacha, Valledupar y zonas rurales de Santa Marta. En Barranquilla y Cartagena las lluvias serían más intermitentes. La DIMAR activó alertas por el fuerte deterioro de las condiciones en el mar Caribe. Entre el 6 y el 8 de febrero se registraron: Este 9 de febrero se podría presentar mar de leva, un fenómeno que provoca rompientes más fuertes de lo normal y aumenta el riesgo para pescadores, embarcaciones menores, muelles y zonas turísticas costeras. Los modelos indican que el impacto más fuerte del frente frío se mantendrá hasta este lunes 9 de febrero. Sin embargo, los meteorólogos no descartan que nuevas anomalías atmosféricas puedan aparecer hacia la segunda quincena del mes, lo que prolongaría el patrón inestable.