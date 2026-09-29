El director ejecutivo de SpaceX y Tesla, Elon Musk, volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales tras compartir un particular consejo de salud.

A través de su cuenta de X, el empresario reveló la técnica casera que aplica para combatir la acidez y mejorar la calidad del sueño: elevar la cama utilizando una pila de libros.

Cómo surgió la recomendación de Elon Musk

La conversación comenzó cuando varios usuarios de la red social reflotaron un antiguo mensaje publicado por Musk en julio de 2022 , en el que sugería “elevar la cabecera de la cama unos 5 cm y no comer 3 horas antes de acostarse para mejorar la calidad del sueño”.

A raíz de ese recuerdo, un usuario reabrió el debate al destacar los beneficios de la denominada “terapia de cama inclinada” para frenar el reflujo y los dolores de cabeza. Frente a esto, le consultó directamente al empresario: “¿Puede inclinarse todo el conjunto o solo se eleva la cabeza?”.

Fue en ese momento cuando Musk respondió detallando el método práctico que utiliza en su casa:

“Solo apila algunos libros debajo de la sección de la cabecera del armazón de la cama. Toda la cama debería tener una ligera inclinación hacia abajo en dirección a tus pies. Ayuda con la digestión y la reducción del reflujo ácido del estómago ”.

Elon Musk - X oficial

Por qué el reflujo empeora durante la noche

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) se desencadena cuando el ácido estomacal asciende hacia el esófago debido a la relajación o debilidad del esfínter esofágico inferior.

Al acostarse en posición totalmente horizontal, la gravedad deja de actuar como barrera natural, lo que facilita el retorno de los jugos gástricos hacia la garganta y genera la clásica sensación de ardor en el pecho .

A este factor postural se le suma el hábito de cenar tarde: ingerir alimentos poco antes de ir a dormir obliga al estómago a producir una mayor cantidad de ácido para completar la digestión en el preciso momento en que el cuerpo busca descansar.

Qué dice la ciencia sobre la “terapia de cama inclinada”

A pesar de lo informal del consejo, la sugerencia de Musk cuenta con un respaldo médico sólido.

Especialistas en medicina basada en la evidencia señalan que elevar la cabecera aprovecha la gravedad para impedir que el contenido estomacal fluya en sentido contrario, reduciendo la exposición ácida en el esófago durante las horas de reposo.

La efectividad de esta práctica cuenta con sustento en diversas investigaciones clínicas:

Estudio publicado en el Journal of Gastroenterology and Hepatology (2012): Un ensayo clínico evaluó el impacto de elevar la cabecera unos 20 centímetros mediante bloques de madera. El 65% de los participantes reportó una mejora sustancial en la calidad del sueño y los episodios de reflujo prolongado se redujeron de un promedio de 3,1 a 1,2 por noche.

Revisión clínica en BMC Gastroenterology (2021): Un metaanálisis analizado sintetizó cinco ensayos con más de 200 pacientes. Los investigadores concluyeron que la elevación de la cabecera constituye una alternativa económica, segura y no farmacológica sumamente eficaz contra la acidez nocturna.

Precauciones y efectos secundarios

Pese a sus beneficios digestivos, los expertos advierten que una inclinación excesiva puede resultar contraproducente para la salud postural y circulatoria.

En una investigación publicada en 2020 en revistas especializadas de gastroenterología, pacientes que durmieron durante seis semanas con la cama inclinada 20 centímetros mostraron mejoras en la acidez, pero más del 50% reportó efectos adversos como:

Deslizamiento continuo hacia los pies de la cama durante la noche.

Dolores en la zona lumbar y el cuello.

Hinchazón en pies y tobillos a causa de la presión venosa acumulada.