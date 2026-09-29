En el ámbito laboral, son habituales las dudas que surgen sobre cómo actuar ante una afección de salud que no tiene origen en el trabajo (es decir, una enfermedad o accidente “inculpable”).

Por esto, conocer los límites, los tiempos de pago y los nuevos requisitos de la normativa vigente es fundamental tanto para empleados como para empleadores.

Licencia por enfermedad: ¿qué es una enfermedad inculpable?

Se trata de cualquier afección o accidente que impide al trabajador prestar tareas, pero que no está vinculado a su actividad profesional ni ocurre en el lugar de trabajo. A diferencia de un accidente laboral (que es cubierto por la ART), estas situaciones están protegidas por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), garantizando que el trabajador mantenga su salario durante un tiempo determinado.

Los plazos de licencia paga: ¿cuánto tiempo te corresponde?

La duración de la licencia remunerada no es igual para todos y depende exclusivamente de dos variables: la antigüedad en el empleo y la existencia de cargas de familia.

Antigüedad Sin cargas de familia Con cargas de familia Menos de 5 años hasta 3 meses al año se extiende a 6 meses 5 años o más hasta 6 meses al año se extiende a 12 meses

Si sos un trabajador con 3 años de antigüedad y tenés hijos, tu licencia paga se extiende al doble que alguien sin cargas.

¿Cómo se liquida el sueldo durante la enfermedad?

La premisa de la ley es clara: el trabajador enfermo debe cobrar exactamente lo mismo que si estuviera trabajando. Esto incluye:

Salario básico: según su categoría profesional.

Aumentos: si durante la licencia se firman nuevos acuerdos paritarios, el trabajador enfermo debe recibir esos incrementos.

Conceptos variables: si el sueldo incluye comisiones o premios, se calcula tomando el promedio de los últimos seis meses.

Prestaciones en especie: si recibías beneficios (como comedor o viáticos), su valor debe ser considerado para que no haya una merma en tu ingreso real.

Imagen ilustrativa (IA)

El nuevo escenario tras la Ley 27.802 (2026)

La reforma de 2026 trajo cambios fundamentales en la dinámica administrativa:

Aviso obligatorio: el trabajador debe informar su enfermedad en la primera jornada en la que no puede asistir. Si no lo hace, corre el riesgo de perder el pago del día, salvo que demuestre una imposibilidad física de comunicarse. Certificado médico digital: los certificados ahora deben detallar diagnóstico, tratamiento y días de reposo. Además, es requisito excluyente que cuenten con firma digital a través de plataformas autorizadas. Ya no basta con un papel escrito a mano. Control patronal: el empleador mantiene el derecho de enviar un médico para verificar el estado de salud. Discrepancia médica: si el médico del trabajador dice “reposo” y el médico de la empresa dice “alta”, la normativa exige ahora recurrir a una junta médica en instituciones oficiales o institutos de trayectoria. En este último caso, el costo debe ser afrontado por la empresa.

¿Y si la enfermedad persiste después de la licencia?

Si agotaste el plazo de los 3, 6 o 12 meses pagos, comienza una etapa conocida como reserva del puesto. Por ley, el empleador debe mantenerte el empleo durante un año más, pero sin la obligación de pagar el salario .

Una vez finalizado ese año, el contrato puede darse por terminado por cualquiera de las partes sin que esto genere una indemnización por despido.

¿Se pueden interrumpir las vacaciones?

Sí. Una de las novedades más celebradas es la regulación expresa sobre la enfermedad durante las vacaciones. Si un empleado se enferma mientras descansa y logra comunicarlo y acreditarlo (permitiendo el control patronal), tus vacaciones se interrumpen. Podrás gozar de los días pendientes una vez que recibas el alta médica .

Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento legal personalizado. Ante un caso particular, se recomienda consultar a un profesional del derecho laboral.