El empresario y fundador de Tesla, Elon Musk, planteó un escenario en el que los teléfonos celulares dejarían de funcionar como los conocemos.

Según su pronóstico, el avance de la Inteligencia Artificial (IA) transformará cómo las personas se relacionan con la tecnología.

Durante una entrevista en el podcast The Joe Rogan Experience, el magnate estadounidense sostuvo que este cambio podría concretarse en un plazo de cinco o seis años.

Su predicción apunta a un futuro en el que las aplicaciones y los sistemas operativos tradicionales perderían protagonismo frente a asistentes inteligentes capaces de responder directamente a las necesidades de cada usuario.

Por qué Elon Musk cree que los celulares dejarán de ser como los conocemos

Para Elon Musk, la evolución de la inteligencia artificial modificará la estructura del software que actualmente utilizan los teléfonos inteligentes. En lugar de abrir distintas aplicaciones para realizar tareas, los usuarios podrían acceder a las funciones que necesitan mediante sistemas de IA que interpreten sus pedidos.

El empresario resumió su pronóstico con una afirmación contundente: “ En el futuro no habrá sistemas operativos. Tampoco habrá aplicaciones. Las personas tendrán todo eso a través de la IA ”.

Esta transformación supondría un cambio en la forma de interactuar con los dispositivos. En vez de navegar por menús, íconos y plataformas independientes, las personas podrían realizar consultas y solicitar acciones mediante una interfaz inteligente que organice las respuestas en función de sus instrucciones.

Elon Musk anticipó cómo la inteligencia artificial podría transformar el funcionamiento de los teléfonos celulares hacia 2030 o 2031.

Cómo serían los dispositivos que reemplazarían a los smartphones

En el escenario que describe, los teléfonos no necesariamente desaparecerían como objetos físicos, sino que cambiarían sus funciones y su diseño tecnológico.

Los equipos podrían convertirse en terminales más simples, conectadas de forma permanente con sistemas de inteligencia artificial alojados en servidores externos.

De esta manera, parte del procesamiento y de las tareas que hoy se ejecutan en el propio dispositivo pasarían a realizarse en la nube. El equipo conservaría componentes como la pantalla, los parlantes y la conexión inalámbrica, mientras que los modelos de IA se encargarían de interpretar las solicitudes y generar respuestas.

Musk definió esta idea como un dispositivo que funcionaría como un “nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas”.

Qué papel tendrá la inteligencia artificial en el uso cotidiano de la tecnología

Uno de los aspectos centrales de la predicción es la posibilidad de que los sistemas de IA generen contenidos personalizados en tiempo real.

Según explicó Musk en el podcast de Joe Rogan, los modelos alojados en servidores podrían trabajar en conjunto con la inteligencia artificial integrada en los dispositivos para producir respuestas audiovisuales a partir de las instrucciones de los usuarios.

En esa entrevista, el empresario afirmó que “ la IA en el servidor se comunicará con la IA en tu dispositivo y generará video en tiempo real de cualquier cosa que puedas imaginar ”.

De concretarse una evolución de este tipo, las personas podrían interactuar con la tecnología de una manera menos dependiente de las aplicaciones tradicionales. Sin embargo, su implementación a gran escala también dependerá de factores como la capacidad de procesamiento, la conectividad, los costos de infraestructura y la protección de los datos personales.

Cuándo podrían quedar obsoletos los celulares, según Musk

Elon Musk ubicó este posible cambio en un horizonte de cinco o seis años. Durante la entrevista, el empresario anticipó que los celulares, tal como se conocen hoy, podrían quedar obsoletos hacia 2030 o 2031.

Su planteo no significa necesariamente que dejen de venderse o utilizarse, sino que podrían perder su formato actual, centrado en aplicaciones y sistemas operativos, para dar paso a dispositivos diseñados principalmente para interactuar con inteligencia artificial.