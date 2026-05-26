Después del fin de semana largo del 25 de mayo, muchas personas buscan actividades físicas para compensar los alimentos calóricos que comieron, pero que también sean efectivas para la salud. Además, con la llegada del invierno, que limita las actividades al aire libre para algunas personas, las personas buscan nuevas opciones.

Si bien las caminatas diarias y la bicicleta fija han sido históricamente las recomendaciones de cabecera de los médicos para los adultos mayores, existe una alternativa cotidiana que, según nuevas investigaciones, podría superar a los clásicos en beneficios cardiovasculares.

¿Cuál es el ejercicio ideal para hacer después del fin de semana largo?

Como muchas personas eligen suscripciones a gimnasios con equipamientos costosos o algunos probablemente ya los tengan en tu hogar, hay una alternativa ideal para ellos.

El remo en máquina es un ejercicio clave para cuidar el cuerpo. Se trata de una práctica accesible, pero que requiere conocer la técnica y asesoramiento previo.

Aunque a menudo se lo evita por desconocimiento o por no ser algo familiar , los especialistas en medicina preventiva están revalorizando esta actividad como una herramienta potente para la longevidad.

El remo es un ejercicio físico que utiliza el 80% de los músculos. Vitonica

A diferencia del llano, el movimiento sentado desafía al cuerpo de una manera única: obliga al corazón a bombear con más fuerza en lapsos cortos, lo que se traduce en un entrenamiento de intervalos de alta eficiencia que mejora la resistencia cardiorrespiratoria en menos tiempo que una caminata convencional.

Además, esta práctica involucra aproximadamente el 85% de los músculos (especialmente piernas, espalda y core) en un solo movimiento fluido. Es una alternativa de bajo impacto a correr que combina resistencia aeróbica y tonificación muscular, quemando hasta 600-800 calorías por hora.

¿Cómo hacer remo en máquina?

Para realizarlo de forma eficiente y evitar lesiones, se debe seguir esta secuencia específica de movimiento:

La Fase de Impulso (Drive): Piernas: empujar con fuerza extendiendo las rodillas primero. Tronco: una vez las piernas están casi extendidas, inclina el torso ligeramente hacia atrás. Brazos: finaliza el movimiento tirando del manillar hacia la parte baja del pecho/abdomen. La Fase de Recuperación: es exactamente el orden inverso para volver a la posición inicial: Extiende los brazos primero. Inclina el tronco hacia adelante. Flexiona las piernas para deslizarte hacia el frente.

Errores comunes a evitar en este ejercio

Remar con los brazos primero: el movimiento siempre debe nacer del empuje de las piernas.

Arquear la espalda: Es fundamental mantener la espalda recta y neutra durante todo el recorrido.

Resistencia demasiado alta: Según expertos de Technogym, es mejor empezar con una resistencia baja para priorizar la técnica antes que la fuerza bruta.

El ejercicio físico es clave para la salud.

¿Cuáles son los beneficios del ejercicio de remo?

Según un estudio de electromiografía (EMG) publicado en ResearchGate y analizado por especialistas de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Breslavia, el remo involucra entre el 80% y el 86% de los grupos musculares principales del cuerpo. Además, cuenta con estos beneficios: