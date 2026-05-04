Messi, además de tirar paredes con Rodrigo de Paul o Julián Álvarez, también lo hace con los socios adecuados de cada sector en los que opera su fantástica máquina de hacer dinero. El astro argentino, para el que el fútbol se convirtió más un divertimento que un modo de ganarse la vida, expande sus tentáculos empresariales en rubros como la hostelería (hoteles y restaurantes), el negocio inmobiliario, o en áreas como el deporte, la tecnología o incluso el audiovisual. Lo cierto es que el astro argentino construyó gracias a su zurda un holding empresarial que en 2026 se valora entre los 850 y 1000 millones de dólares, cuyos activos están ubicados en gran parte en España, según un reciente informe publicado por la agencia Catalunya Press y datos de El Cronista España. De este entramado, sin duda destaca la socimi Edificio Rostower, que cotiza en el mercado Portfolio Stock Exchange (plataforma digital), y cuya capitalización asciende a 230 millones de dólares. Esta compañía inmobiliaria la preside el propio futbolista acompañado por Antonela Roccuzzo como vicepresidenta. Como toda socimi, Edificio Rostower tiene en propiedad edificios en arrendamiento, entre los que destaca activos “Residencial Premium” en Barcelona y Madrid. La estrategia, de acuerdo a la agencia de noticias, se basa en el alquiler de alta gama y gestión de patrimonio. Bajo la etiqueta “Comercial y Retail” aglutina oficinas y locales para uso comercial en zonas de máximo tránsito en Miami, Florida. En tanto, “Desarrollo Urbano”, opera en su ciudad natal, Rosario, explotando Torres de lujo con vistas al río Paraná. Con la compañía catalana, Majestic Hotel Group, Messi creó la marca MiM Hotels (Messi i Majestic), que en poco tiempo pasó a ser un referente en el negocio del turismo de lujo. Recientemente, además, cerró otra alianza estratégica, en este caso con Meliá Hotels International a fin de profundizar la gestión de sus activos, “elevando los estándares de sostenibilidad y exclusividad”, afirma Catalunya Press. MiM Hotels colocó sus fichas en destinos premium como Ibiza, Mallorca, Andorra y Baqueira Beret, donde el lujo se mezcla con la discreción. Característica, esta última, que encaja a la perfección con el jugador del Inter de Miami. Justamente su presencia en el club de la ciudad más emblemática de Florida, al que condujo a ganar por primera vez la Copa MLS en la temporada 2025, hace que MiM Hotels esté preparando su entrada en el mercado de Miami, bajo un modelo de negocio que integra experiencias de turismo deportivo con suites personalizadas. En 2025, en el folleto a salida a Bolsa de la socini, la empresa anunció una obra integral del MiM Sitges y dijo también que en junio del 2027 este programa de inversión en mejoras acabará con el de Salardú. “Las inversiones anteriores está previsto que sean financiadas al 100% mediante aportaciones del socio único”, es decir, Messi a través de Limecu, se indica en ese documento. El holding Limecu, que debe su denominación a las iniciales del nombre completo de Lionel Messi Cuccittini, en 2023 facturó 109,3 millones de dólares, cifra que explica un crecimiento del 49,5% interanual. El beneficio alcanzo los 15,1 millones, esto es un 34,9% más. Por otra parte, Leo Messi Management, la sociedad con la que controla sus derechos de imagen, obtuvo en 2023 ingresos por 86,2 millones de dólares, de acuerdo al Registro Mercantil, esto es un 60% más en relación al ejerció anterior. También hay que señalar el acuerdo con Adidas, el que le aportaría unos 25 millones de dólares anuales. Lo cierto es que con la llegada del futbolista al fútbol estadounidense, el negocio de Leo Messi Management asciende vertiginosamente. Si bien no se conocen los motivos del aumento de la facturación, hay que considerar un acuerdo en el que Messi se llevaría un porcentaje por la venta de camisetas del club, según publicaron en su momento diversos medios. Otro dato: Tanto en su holding Limecu como en Leo Messi Management aparece Rodrigo Messi, hermano de Lionel, como administrador de ambas compañías. La agencia catalana indica que con sede en San Francisco, la empresa de Messi Play Time opera como un fondo de capital riesgo especializado en la intersección entre deporte y tecnología. De hecho, junto a Razmig Hovaghimian, el argentino invierte en startups de análisis de datos, plataformas para fans y contenido digital. Entre sus movimientos más destacados, de acuerdo a la agencia catalana, figuran su copropiedad en KRÜ Esports, sociedad que comparte con su ex compañero de selección Sergio Agüero, y su participación en Matchday.com, una plataforma diseñada para digitalizar la experiencia de los aficionados en los estadios. Messi desarrolla este negocio a través de la plataforma 525 Rosario en sociedad con la productora Smuggler Entertainment. La compañía, que cuenta con sedes en Miami y Los Ángeles, produce documentales y de ficción relacionados con su carrera. Como las series documentales Messi’s World Cup: The Rise of a Legend, trabajo que trata sobre la victoria de la selección argentina en el Mundial de Qatar de 2022 y que se proyecta en plataformas de streaming, como Apple TV. Una de sus adquisiciones más recientes fue la compra como socio mayoritario de UE Cornellà que, de acuerdo a Catalunya Press, el objetivo no es solo deportivo ya que Messi busca replicar el modelo de La Masía que lo formó, aplicando metodologías basadas en el análisis de datos e infraestructuras de primer nivel para captar talento joven en Europa y Sudamérica. Su emprendimiento “El Club de la Milanesa”, nacido en Argentina, ya cuenta con más de 70 locales. Como su propietario, pasó de Argentina a España y continuó su expansión en otros países europeos. A través de este emprendimiento, Messi internacionalizó la cocina tradicional argentina con un formato de franquicia gourmet. En definitiva un desglose de los distintos sectores en los que Messi tiene negocios nos dice que la socimi Edificio Rostower, aporta 230 millones de dólares, apenas por encima de la sociedad hotelera MiM Hotels con otro 220 millones. En tercer lugar, Tech y Startups, con Play Time como buque insignia unos 180 millones de dólares, mientras Gastronomía otros 60 millones. En tanto, Fútbol formativo 55 millones. A lo que hay que sumar los derechos de imagen, que suman 86,2 millones y el acuerdo con Adidas por 25 millones por año.