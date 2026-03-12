La revista Time Out realizó su ranking anual de 50 mejores ciudades del mundo en 2026, en el que interrogaron a más de 24.000 ciudadanos de todo el mundo y los resultados sorprendieron a más de uno, sobre todo, el puesto en el que salió Buenos Aires. En el mismo, se tiene en cuenta la escena gastronómica, vida nocturna, las tiendas, museos, parques, personas y cómo es la vida ahí. En este sentido, la editora Grace Bear añadió que también consultan “sobre la felicidad, la asequibilidad y la calidad de vida, entre otros otros criterios. Y, para profundizar en la vida cotidiana de los lugareños, este año ampliamos nuestra encuesta para cubrir aspectos como el amor, el romance y el ambiente comunitario”. Buenos Aires quedó en el puesto 43 del ranking de Time Out. La editora local, Pilar Tapia, señaló que la ciudad “lo tiene todo”. Y añadió: “cuando llega la hora de comer, podés alternar entre restaurantes con estrella Michelin, clásicas parrillas de barrio y bodegones que sirven generosa y de primera calidad gastronomía argentina”. Luego se refirió a la cultura de la ciudad: “la Avenida Corrientes está llena de teatros, mientras que la escena alternativa prospera en espacios íntimos e independientes. En 2026, musicales de gran presupuesto como Charlie & The Chocolate Factory y Annie encabezan una temporada teatral destacada". Asimismo, recomendó conocer el MALBA y barrios emblemáticos por su identidad como, por ejemplo, Villa Devoto y San Telmo. Asimismo, se puede disfrutar de conciertos, calles transitables, alquileres gratuitos de bicicletas y parques verdes. “Es una de las capitales más vibrantes de Sudamérica”, concluyó. Otras ciudades sudamericanas que se suman a la lista son: Estas ciudades sumadas a Buenos Aires son las representantes sudamericanas en el famoso ranking de Time Out.