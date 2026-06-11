Emigrar a España | Las peores ciudades del país para mudarse, según un estudio de la OCU: algunas te sorprenderán

Muchas personas consideran que España es un lugar ideal para vivir. Esto es algo que valoran tanto los nacionales como los migrantes, quienes llegan en grandes números cada año al país.

Tan solo en el primer trimestre del año, más de 80.000 personas se establecieron aquí, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, a pesar de ser un lugar que tantas personas consideran ideal para vivir, no todas las ciudades españolas son iguales. De hecho, muchas de ellas pueden resultar difíciles para vivir por diferentes motivos.

Ese es el enfoque de una investigación realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la cual analizó diversos aspectos y llegó a una conclusión que muchas personas se plantean: cuál es la peor ciudad española para vivir.

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Las cinco mejores ciudades para residir en España

De acuerdo con el informe presentado por la OCU, las cinco ciudades más destacadas para residir en España son:

Vigo ha sido reconocida como la ciudad con la más alta calidad de vida en España, logrando una notable calificación de 70 puntos en la evaluación total.

Zaragoza le sigue en la lista, obteniendo un punto menos que Vigo. Se distingue por su movilidad eficaz, un mercado inmobiliario dinámico, altos estándares en servicios públicos y una amplia oferta cultural.

Bilbao, que se empata en el segundo lugar junto a Zaragoza, se caracteriza especialmente por su sistema de transporte eficiente y su compromiso con la sostenibilidad ambiental, entre otras cualidades destacadas.

Valladolid se posiciona como la única ciudad de Castilla y León en este listado, con una calificación encomiable de 68 puntos.

Córdoba, alcanzando también los 68 puntos, es valorada por su equilibrio entre la vida laboral y personal, así como por la calidad de sus servicios públicos.

Ciudades españolas con las peores calificaciones de calidad de vida

De acuerdo con un estudio sobre calidad de vida realizado por la OCU en las quince ciudades más grandes de España, Madrid y Barcelona obtienen las peores calificaciones.

En Madrid, los servicios de salud y educación son objeto de críticas desfavorables por parte de los residentes, mientras que Barcelona presenta puntuaciones deficientes en seguridad ciudadana. No obstante, ambas metrópolis superan la media en lo que respecta a empleo, mercado laboral, cultura, deportes y entretenimiento.

En lo que atañe al costo de vida, en Palma de Mallorca y Barcelona se identifican altos niveles de insatisfacción, agravados por la inflación. Esta situación se repite en el ámbito de la seguridad ciudadana, donde ambas ciudades se destacan como las peores a nivel nacional. En términos de movilidad, la Ciudad Condal y Madrid ocupan las últimas posiciones en la lista.

Finalmente, en relación con la limpieza urbana, las evaluaciones más bajas se concentran en las grandes capitales mediterráneas y del sur, siendo Palma, Alicante y Sevilla las ciudades con las calificaciones más desfavorables, seguidas por San Sebastián de los Reyes y Las Palmas de Gran Canaria, junto con Barcelona y Madrid.