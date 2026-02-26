La Ciudad de Buenos Aires es la más importante de Argentina por ser la capital administrativa del país y una de las más lindas del mundo. Sin embargo, con el avance de la tecnología muchas personas se preguntan cómo se verá dentro de 100 años y por eso, la inteligencia artificial adelantó una predicción que muestra grandes avances. La IA es una gran herramienta para consultar diversas cuestiones que podrían ser difíciles de imaginar para los seres humanos. En esta ocasión, mostró qué pasará con la ciudad porteña dentro de un siglo y cómo lucirá. En el caso de la inteligencia artificial de Meta, creó algunas imágenes de cómo sería la Ciudad de Buenos Aires en 100 años. Por ejemplo, el Obelisco seguiría como centro de la Avenida 9 de Julio, aunque con un diseño diferente en la rotonda que lo rodea. De acuerdo a esta tecnología, ahora habría un paso subterráneo por debajo del histórico monumento. Mientras que, en los costados, resaltan los espacios verdes que sirven como peatonal para las personas que caminen por allí. A su vez, destacan los edificios totalmente innovadores con enormes pantallas LED en cada una para reemplazar carteles físicos de publicidad. Además, otra imagen creada por la misma herramienta advirtió que podría haber presencia de naves en esta ciudad. Esto significaría que convivirá el transporte actual con el futurista. Según Gemini, para el 2126, Buenos Aires será una metrópoli marcada por la resiliencia hídrica a las inundaciones. “Ante la crecida del nivel en el Río de la Plata, la zona del Río de la Plata contará con defensas masivas y sistemas de drenaje inteligentes para proteger barrios bajos como La Boca y Puerto Madero, mientras que la gestión del agua se convertirá en el eje central de su planificación urbana para evitar inundaciones permanentes, proyectó. “El paisaje urbano evolucionará hacia un modelo de sostenibilidad vertical, donde los rascacielos inteligentes producirán su propia energía y filtrarán agua de lluvia”, adelantó la tecnología. Por otra parte, sobre la arquitectura clásica y las cúpulas históricas convivirán con corredores biológicos y huertas en terrazas, según la proyeccióm. una medida necesaria para mitigar el efecto de isla de calor y alcanzar la neutralidad de carbono que la ciudad proyecta desde hoy. Respecto al transporte y los autos, la IA de Google contó que la movilidad será totalmente autónoma y eléctrica, eliminando el ruido y el esmog del presente. Cómo se verá la Ciudad de Buenos Aires en 100 años es una pregunta que significó un desafío para la inteligencia artificial. Por este motivo, tuvo en cuenta al desarrollo urbano, cambios climáticos, tendencias sociales, políticas gubernamentales y avances tecnológicos. Arquitectura y Urbanismo: la arquitectura podría evolucionar hacia diseños más adaptativos y resilientes, teniendo en cuenta el cambio climático y la necesidad de espacios más flexibles y multifuncionales. Esto podría incluir edificios elevados para protegerse contra inundaciones o estructuras que potencien el uso del espacio vertical.Transporte y Movilidad: la ciudad podría experimentar cambios significativos en el transporte, como la expansión de sistemas de transporte público autónomo, carriles exclusivos para bicicletas y peatonalización de áreas urbanas para mejorar la calidad del aire y la vida urbana.Sostenibilidad y Energía Renovable: es probable que Buenos Aires incorpore más tecnologías sostenibles y fuentes de energía renovable para reducir su huella de carbono. Esto podría incluir edificios verdes, sistemas de transporte público más eficientes y el uso de energías solar y eólica Tecnología y Conectividad: la integración de tecnologías avanzadas como el Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial y realidad aumentada podría mejorar la eficiencia de los servicios urbanos, la seguridad y la calidad de vida de los habitantes.Innovación y Economía: Buenos Aires podría consolidarse aún más como un centro de innovación y emprendimiento en América Latina, atrayendo startups y empresas tecnológicas, y desarrollando ecosistemas de innovación que impulsen el crecimiento económico. Estas son solo algunas posibles direcciones que podría tomar Buenos Aires en el futuro. La realidad dependerá de una combinación de planificación urbana, políticas públicas, avances tecnológicos y la respuesta de la sociedad a los desafíos globales. Cambio Climático y Adaptación: dada la preocupación creciente por el cambio climático, Buenos Aires podría implementar medidas para adaptarse a sus efectos, como la construcción de defensas contra inundaciones, sistemas de alerta temprana para fenómenos climáticos extremos y programas de reforestación urbana.Desarrollo Social y Comunitario: la ciudad podría enfocarse en proyectos que promuevan la inclusión social, el acceso a educación y servicios de salud de alta calidad, y la revitalización de barrios para fomentar la cohesión comunitaria. La ciudad deberá enfrentar desafíos como el crecimiento demográfico, la congestión vehicular y la contaminación del aire.La implementación de tecnologías sostenibles y la adaptación al cambio climático podrían ser oportunidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes y reducir la huella de carbono de la ciudad. La Capital Federal de Buenos Aires en 100 años podría ser una ciudad más sostenible, innovadora y resiliente, con una alta calidad de vida para sus habitantes. Sin embargo, la realidad dependerá de una combinación de planificación urbana, políticas públicas, avances tecnológicos y la respuesta de la sociedad a los desafíos globales.