Uno de los debates más fuertes en gastronomía se da en torno a cuál es la mejor milanesa y de qué está hecha. Si de opiniones especializadas se trata, hay cientas y muy válidas, pero hay una que suele ser la más buscada por los comensales y es la del público. Por eso, este bodegón es conocido por tener una de las mejores milanesas de Buenos Aires, ya que el famoso sitio TripAdvisor con base en puntajes de personas lo eligió como el más destacado de Capital Federal. Don Ignacio, en Almagro, fue elegido por los usuarios como el mejor bodegón para comer milanesa en la capital. Este espacio ubicado en Rivadavia 3439 destaca por su gran atención y por un ambiente cálido. Este restaurante bien porteño abre de martes a sábado al mediodía y a la noche, aunque se recomienda ir temprano, porque suele llenarse. Sus mejores opciones de milanesas son las siguientes: Además del bodegón distinguido por Tripadvisor, hay otras alternativas en la Ciudad para comer este plato insignia porteño y de todo el país. El Bar Oriente mantiene su tradicional milanesa de nalga bien finita en su categoría de “minutas” como en las antiguas cartas de papel y faz simple. Su rasgo distintivo es una fritura en el momento y una carne enorme, pero bien delgada. Los precios van de $ 14.000 a $ 20.000 por plato que se pueden pedir con papas fritas o huevo frito aparte. Dirección: Alvarez Thomas 1800, Villa Ortúzar. Pese a que la mayoría de los comensales la eligen de carne, la milanesa de pollo también es un plato insignia en Buenos Aires y La Sarita del microcentro lo pone en valor desde que abrió. También hay de ternera que sale para compartir tanto a la napolitana como a la fugazzetta y pueden comer hasta 3 personas. Dirección: España 506, Florida. Las pastas artesanales son las estrellas del menú de Evelia, el restaurante que Máximo Togni que se volvió una estrella de la noche porteña. Sin embargo, su milanesa de lomo también es un “clásico de la abuela”, la figura que le da nombre al local. Se recomienda la napolitana con tomates italianos y queso cuartirolo, aunque el toque distintivo está en su preparación con huevos pastoriles, ajo, perejil y pan rallado hecho con sus masas caseras. Dirección: Campos Salles 1712, Núñez.