Investigadores de la Nottingham Trent University proponen una solución tan antigua como sorprendente para uno de los grandes problemas de las ciudades modernas: reemplazar el asfalto impermeable con musgo. La idea convierte las superficies viales en esponjas biológicas capaces de absorber el exceso de agua durante lluvias torrenciales, antes de que colapse el sistema de alcantarillado. El protagonista de esta propuesta es el briófito, una planta no vascular que carece de raíces y absorbe agua directamente a través de toda su superficie. Esa característica, que podría parecer una limitación, es precisamente su mayor ventaja en entornos urbanos ya que no necesita suelos profundos para funcionar y puede instalarse sobre infraestructuras existentes. La capacidad del musgo para absorber hasta veinte veces su peso en agua lo convierte en un amortiguador hídrico de alto rendimiento. Mientras el pavimento convencional expulsa el agua hacia los desagües, un manto de musgo la retiene y la libera mediante evaporación lenta, lo que además refresca el ambiente local y reduce el efecto isla de calor. Al obtener sus nutrientes directamente del aire, el musgo actúa como filtro pasivo de contaminantes al atrapar metales pesados como plomo, cadmio y zinc provenientes del desgaste de neumáticos y frenos, e intercepta partículas PM2.5 antes de que se dispersen o se filtren al subsuelo. Su estructura química, rica en polisacáridos con carga negativa, supera en capacidad de filtrado a muchos materiales sintéticos. Los sistemas de drenaje urbano sostenible (SuDS) basados en musgo se destacan por: Se trata, en definitiva, de recuperar un mecanismo que lleva 450 millones de años perfeccionando la gestión del agua, y ponerlo a trabajar debajo de nuestros pies. La propuesta tiene sus debilidades dado que su eficacia depende del clima. En ciudades con calor extremo o baja humedad relativa, mantener las colonias de musgo activas sobre superficies de asfalto negro que alcanzan temperaturas muy altas en verano representa un desafío logístico que puede superar los beneficios. La iniciativa contempla el uso de sustratos de apoyo para garantizar la hidratación mínima, pero reconoce que esta tecnología es viable principalmente en regiones donde los briófitos prosperan de forma natural.