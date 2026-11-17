Las dudas ortográficas y gramaticales en torno a los participios del verbo elegir suelen generar confusión tanto en la escritura cotidiana como en los ámbitos periodísticos y jurídicos.

Según explica el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española (RAE), se trata de un verbo que posee dos participios: uno regular (elegido) y otro irregular (electo). Si bien ambas palabras son perfectamente correctas, la norma culta delimita contextos específicos para emplear cada una con precisión .

Cuándo utilizar “elegido” y cuándo emplear “electo” según la norma

La diferencia fundamental entre ambas formas radica en la categoría gramatical que desempeñan dentro del enunciado:

El uso de “elegido” (tiempos compuestos y voz pasiva): la forma regular es la indicada para construir los tiempos verbales compuestos junto con el verbo auxiliar haber (por ejemplo, “han elegido a las nuevas autoridades” o “la comisión ha elegido el proyecto” ). Resulta la opción preferente para formar oraciones en voz pasiva o con verbos copulativos, tales como “fue elegido por unanimidad” o “resultó elegido para el puesto” .

El uso de “electo” (función adjetiva): el participio irregular funciona exclusivamente como adjetivo calificativo acompañando a un sustantivo. Según detalla FundéuRAE, se aplica específicamente a la persona que ya ha sido designada o votada para ocupar un cargo público o institucional, pero que todavía no ha tomado posesión formal del mismo (por ejemplo, “el presidente electo asumirá en diciembre” o “la gobernadora electa brindó una conferencia”).

Se trata de un verbo que posee dos participios: uno regular (elegido) y otro irregular (electo). Shutterstock

Cuáles son los errores más comunes y qué otros verbos tienen doble participio

Una de las equivocaciones más habituales detectadas por los especialistas en lengua consiste en utilizar la forma irregular electo para conjugar tiempos compuestos del verbo, dando lugar a construcciones desaconsejadas como “habrían electo” o “han electo”. En todos esos casos, la recomendación académica es sustituirlo por el participio regular elegido, reservando electo únicamente para modificar directamente a un sustantivo.

En el español actual, el verbo elegir integra un reducido grupo de verbos que conservan dobles participios vigentes con reparto funcional entre la forma verbal y la adjetiva .

Entre los casos más representativos de este fenómeno lingüístico se encuentran atender (atendido / atento), bendecir (bendecido / bendito), concluir (concluido / concluso), confesar (confesado / confeso), eximir (eximido / exento), extinguir (extinguido / extinto) y prender (prendido / preso).

Ejemplos prácticos para aplicar cada variante sin equivocarse

Para incorporar de manera natural la distinción normativa en la redacción diaria, basta con identificar si la palabra actúa como núcleo de una acción verbal o como cualidad de un cargo designado .

De este modo, resulta correcto escribir “Los socios han elegido a la nueva comisión directiva” o “El candidato fue elegido con el 60% de los votos”, mientras que corresponde redactar “El intendente electo se reunió con las autoridades salientes antes del traspaso de mando”.

Una vez que la persona asume oficialmente sus funciones y toma posesión efectiva del puesto, deja de corresponder el calificativo de electo, pasando a denominarse directamente por el título de su cargo en ejercicio.