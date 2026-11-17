Está ubicada entre las provincias ecuatorianas de Napo y Sucumbíos y puede aportar más del 30% de la demanda eléctrica nacional.

China amplió su presencia en América latina a través de inversiones en infraestructura, energía y transporte. Uno de los proyectos más importantes de esa expansión es Coca Codo Sinclair, una de las represas hidroeléctricas más grandes de la región, ubicada en Ecuador, que fue construida con participación de empresas estatales chinas y financiamiento de un banco del país asiático.

La central fue inaugurada en noviembre de 2016 y cuenta con una capacidad instalada de 1,500 megavatios (MW). Su construcción estuvo a cargo de Sinohydro, una compañía perteneciente al grupo estatal POWERCHINA, mientras que el banco chino Eximbank aportó el 70% del financiamiento del proyecto, cuya inversión cuya inversión total rondó los US$2,000 millones.

La obra se desarrolló con el objetivo de aumentar la generación eléctrica de Ecuador, abastecer la demanda nacional y reducir la dependencia de las importaciones de energía. Su funcionamiento también permitió fortalecer la matriz energética del país y convirtió a la central en una pieza clave de su infraestructura eléctrica.

Cómo es la represa hidroeléctrica que China construyó en Ecuador

La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclar está ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos, en Ecuador. Su construcción comenzó en julio de 2010 y fue inaugurada el 18 de noviembre de 2016, durante un acto encabezado por los entonces presidentes Rafael Correa y Xi Jinping. Sin embargo, la recepción definitiva de las obras se formalizó recién en abril de 2026, tras años de cuestiones contractuales pendientes.

Con una capacidad instalada de 1,500 megavatios (MW), es la mayor central hidroeléctrica del país y una de las obras energéticas más importantes de América latina.

La infraestructura aprovecha el caudal de los ríos Quijos y Salado, que forman el río Coca, y cuenta con ocho turbinas tipo Pelton de 187,5 MW cada una. El agua recorre un túnel de conducción de 24.83 kilómetros y atraviesa un desnivel de aproximadamente 620 metros antes de llegar a la casa de máquinas, donde se genera la electricidad. Según el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador, la central aportó más de 28,339 GWH al sistema eléctrico nacional entre abril de 2016 y diciembre de 2020.

China participó en su financiamiento y construcción a través de dos organismos estatales. Fuente: CELEC EP (Corporación Eléctrica del Ecuador)

Cómo participó China en el financiamiento y la construcción de la represa

La participación china se concretó a través de dos organismos estatales donde la constructora Sinohydro estuvo a cargo del contrato de ingeniería, provisión de equipos y materiales, construcción de las obras civiles y puesta en marcha de la central. En este sentido, la compañía forma parte de POWERCHINA, un grupo empresarial estatal chino especializado en proyectos de infraestructura y energía.

Por otro lado, el banco estatal Export-Import Bank of China (China Eximbank) aportó US$1,682.7 millones para financiar el proyecto, equivalente al 70% del financiamiento informado por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP). El resto correspondió a una contraparte ecuatoriana finalizando con una inversión total del proyecto de aproximadamente US$2,000 millones.

Para qué se construyó Coca Codo Sinclair y cuánta electricidad genera

El objetivo principal fue aumentar la capacidad de generación eléctrica de Ecuador para cubrir una demanda creciente y reducir la dependencia de la energía importada. Según la ficha oficial del proyecto publicada por CELEC EP, la central fue diseñada para aportar una oferta de electricidad más confiable, evitar posibles racionamientos y reemplazar parte de la generación térmica, que utiliza combustibles derivados del petróleo.

Con una producción media anual estimada de 8,734 gigavatios hora (GWh), la central puede aportar más del 30% de la demanda eléctrica nacional, según datos difundidos por CELEC EP durante su inauguración. La entidad también señaló que esa generación era suficiente para abastecer a todos los hogares ecuatorianos. Además, su puesta en funcionamiento permitió reducir la necesidad de importar combustibles para las centrales térmicas y abrió la posibilidad de generar excedentes para exportar electricidad a países vecinos.