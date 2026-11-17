Los servicios permitirán reducir hasta cuatro horas el tiempo de viaje y comenzarán a operar en 2027.

Qantas confirmó que los históricos vuelos QF1 y QF2 dejarán de realizar el trayecto entre Sidney y Londres con escala en Singapur para convertirse en una conexión directa -y la más larga el mundo- entre Australia y Reino Unido.

La iniciativa forma parte del Proyecto Sunrise, un ambicioso plan de la aerolínea australiana para operar algunos trayectos comerciales más extensos del planeta. Para hacerlo posible, utilizará aviones Airbus A350-1000ULR especialmente acondicionados para realizar vuelos de larga distancia.

Cuándo comenzarán los vuelos directos

La compañía prevé inaugurar la ruta en octubre de 2027. Los pasajes estarán disponibles para la venta desde febrero de ese año.

La conexión tendrá un significado especial para la historia de la aerolínea. La llamada Ruta Canguro comenzó en 1947 y, en aquel momento, viajar desde Sidney hasta Londres demandaba cuatro días y siete escalas.

Ahora, casi 80 años después, Qantas eliminará las paradas intermedias en esta conexión. La empresa destacó que el nuevo recorrido permitirá ahorrar hasta cuatro horas frente al servicio actual con una escala.

Actualmente, el primer avión de prueba atraviesa la etapa final de su programa de ensayos. La compañía espera recibir la primera aeronave en abril de 2027.

Qué avión utilizará Qantas para volar hasta 22 horas

Los vuelos estarán a cargo del Airbus A350-1000ULR, una versión de ultra largo alcance diseñada para cubrir distancias superiores a los 16,000 kilómetros. Cada aeronave tendrá un tanque de combustible adicional de 20,000 litros, una modificación que permitirá alcanzar hasta 22 horas de vuelo sin escalas.

Qantas incorporará 12 aviones de este modelo, cada uno con capacidad para 238 pasajeros distribuidos en cuatro cabinas:

Primera clase: 6 suites.

Clase Business: 52 asientos.

Premium Economy: 40 asientos.

Economy: 140 asientos.

La configuración también incluirá una Zona de Bienestar, con espacio para estirarse, ejercicios guiados, hidratación y refrigerios. Además de conexión Wi-Fi gratuita, entretenimiento a bordo y 12 escenas de iluminación adaptadas al ritmo circadiano para ayudar a los pasajeros a descansar durante el trayecto.

La Zona de Bienestar contará con un espacio para estirarse, ejercicios guiados, hidratación y refrigerios. Fuente: Qantas

Qué pasará con los vuelos de Qantas que hacen escala en Singapur

Los pasajeros que prefieran detenerse en Singapur podrán seguir utilizando la conexión actual entre Sidney y Londres. Aunque tendrá nuevos números de vuelo: QF5 y QF6.

El cambio también afectará a los servicios estacionales entre Perth y Roma, que dejarán de utilizar los códigos QF5 y QF6 para pasar a identificarse como QF105 y QF106.