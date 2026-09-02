Es habitual encontrar expresiones como “8.00 hs.”, “10.30 hrs.” o incluso “16:00h” en mensajes, carteles, invitaciones y publicaciones. Aunque estas formas son frecuentes, no todas responden a la manera recomendada de representar la hora en español.

La duda aparece, sobre todo, al momento de escribir una hora acompañada por una referencia a la unidad de tiempo: ¿se escribe “hs”, “hrs” o simplemente “h”?

¿Cómo se escribe correctamente la hora?

Cuando la hora se expresa mediante el símbolo de la unidad, la forma indicada es h, sin punto y sin agregar una “s” para formar el plural.

Por eso, una forma correcta es:

8.00 h

12.30 h

16.00 h

19.45 h

La RAE incluye precisamente la expresión «15.30 h» como ejemplo del uso de los dos puntos para separar las horas de los minutos.

La clave está en distinguir entre una abreviatura y un símbolo. La “h” funciona como símbolo de la unidad y, a diferencia de muchas abreviaturas, no lleva punto ni cambia cuando se refiere a más de una hora.

¿“Hs.” o “hrs.” están bien escritas?

Las formas “hs.” y “hrs.” aparecen con mucha frecuencia en el uso cotidiano, especialmente en Argentina. Sin embargo, si se busca utilizar el símbolo de la unidad de tiempo en una expresión horaria, la forma correspondiente es h.

Así, conviene escribir:

Correcto: 9.00 h

No recomendado: 9.00 hs.

No recomendado: 9.00 hrs.

También debe evitarse colocar el símbolo inmediatamente después de la cifra:

Correcto: 9.00 h

Incorrecto: 9:00h

La separación entre el número y el símbolo forma parte de la escritura de este tipo de expresiones.

¿Cómo se escriben dos horarios?

Cuando se indica un período comprendido entre dos horas, el símbolo h puede colocarse después de la segunda indicación horaria.

Por ejemplo:

La atención será de 9.00 a 11.00 h.

El encuentro se realizará de 14.30 a 15.45 h.

No es necesario convertir el símbolo en plural ni escribir “hs.” al final del intervalo.

¿La “h” lleva punto?

No. Al tratarse de un símbolo, la h se escribe sin punto.

Por eso, en una expresión como “16.00 h”, el punto que pueda aparecer después de la “h” no forma parte del símbolo. Solo correspondería si la oración termina allí.

La RAE distingue las abreviaturas de los símbolos: estos últimos responden a convenciones específicas y, en general, no llevan punto.

¿Por qué se usa la letra “h”?

La letra h permite representar de manera abreviada la unidad de tiempo “hora” mediante un símbolo. Por eso no se comporta como una abreviatura convencional.

Esta diferencia explica algunas de las dudas más habituales: no se trata de agregar una “s” para indicar el plural ni de incorporar un punto porque la palabra fue acortada.

En una expresión numérica, entonces, la estructura es sencilla: número, espacio y símbolo.

Las dudas más frecuentes sobre cómo escribir la hora

¿Se puede usar “hs.” en un mensaje informal?

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Es una forma muy extendida y fácilmente comprensible, especialmente en el español de Argentina. Sin embargo, si se busca ajustarse a la forma normativa de representación mediante el símbolo de la unidad, corresponde utilizar h.

¿Se escribe “8.00h” o “8.00 h”?

La forma correcta es 8.00 h, con un espacio entre la cifra y el símbolo.

¿“Hrs.” es una abreviatura correcta para “horas”?

No es la forma que corresponde utilizar cuando se representa la unidad mediante su símbolo. En ese caso, se escribe simplemente h, sin punto y sin plural.

¿Cómo se escribe un horario entre dos horas?

Una opción correcta es de 9.00 a 11.00 h. También puede utilizarse la misma estructura para períodos con minutos: de 14.30 a 15.45 h.

¿Qué pasa si la oración termina después de la “h”?

El símbolo continúa escribiéndose sin punto propio. Si la oración termina allí, se agrega el punto correspondiente al cierre de la oración.

En definitiva, ante la duda entre “hs.”, “hrs.” y “h”, la opción que corresponde para representar la unidad en una expresión horaria es la más simple: h.